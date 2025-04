Imanol fija su objetivo: sexta clasificación europea consecutiva

Con nueve jornadas por delante, la Real Sociedad encara el tramo decisivo de la temporada con un único objetivo en mente: clasificarse por sexta vez consecutiva para competición europea. Así lo ha manifestado su entrenador, Imanol Alguacil, en la previa del duelo ante la UD Las Palmas: «Mi obsesión ahora es lograr la sexta clasificación europea consecutiva».

El técnico oriotarra reconoció que el equipo aún digiere la eliminación copera frente al Real Madrid, pero subrayó que el nivel competitivo mostrado en esa semifinal debe servir como impulso. «No tenemos que olvidar la noche del Bernabéu. Fue una gran noche. Queríamos estar en la final, pero no pudo ser», recordó. «Este equipo ha demostrado que no le importa contra quién juega».

Defensa cerrada a sus jugadores

En un discurso firme, Imanol quiso zanjar cualquier atisbo de duda y salir en defensa de su plantilla: «Se estaba siendo injusto con algunos futbolistas. Esta semifinal ha ayudado a que ciertos aficionados hayan vuelto a creer en el equipo». Añadió que «es una pena que en momentos puntuales se les haya podido poner en duda», y reiteró que están haciendo «un temporadón».

«Cuando defendemos a este club y a este escudo solo vale ganar. Peleamos por volver a estar en Europa, nos agarramos a eso», remarcó el técnico, convencido de que el grupo tiene fuerza mental y futbolística para alcanzar el objetivo.

Sin margen de error en la carrera por Europa

La Real Sociedad recibirá a Las Palmas este domingo a las 14:00 h con bajas sensibles: Brais Méndez, Aguerd, Zakharyan, Odriozola y Becker no estarán disponibles. «Nayef se cae, no se ha recuperado. Esperemos que esté para Mallorca», explicó. En cambio, Zubimendi y Sucic sí estarán listos. «No hay excusas. Solo se trata de ganar tus partidos», sentenció.

Con varios enfrentamientos directos aún por disputar, Imanol fue claro: «Estamos cerca del objetivo y depende de nosotros mismos». «Hay que sumar de tres en tres y acabar peleando por los puestos europeos», insistió.

Diego Martínez: «La Real es un modelo de club»

Desde Las Palmas, su técnico Diego Martínez no escatimó elogios hacia la Real Sociedad. «Es un modelo de club, un referente en los últimos años», afirmó, valorando la regularidad y crecimiento del proyecto de Imanol Alguacil. También destacó la imagen ofrecida por los txuri-urdin en su reciente eliminación copera frente al Real Madrid: «Fue un partido extraordinario».

Aunque su equipo no gana desde diciembre, Diego Martínez confía en que el duelo ante la Real sea una oportunidad para revertir la dinámica negativa: «Será un rival difícil, pero este es nuestro partido, ante nuestra gente».

Último esfuerzo para lograr Europa

La Real Sociedad, actualmente séptima en la clasificación, afronta una dura pelea con Betis, Valencia y Athletic entre otros por las plazas europeas. Imanol insiste en que no hay tiempo para el descanso: «Para aburrirnos no vamos a tener tiempo. Tenemos muy claro qué queremos». Con el foco ya puesto en Las Palmas, el técnico no esconde la dificultad del reto: «Están compitiendo muy bien. Si repiten lo que están haciendo, será muy difícil».

