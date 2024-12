Imanol Alguacil: «Desde que estoy aquí siempre he dado máxima importancia a cualquier partido oficial»

La Copa del Rey, un reto serio para la Real Sociedad

Imanol Alguacil no cambia su filosofía: cada partido oficial es una final. Así lo destacó en la rueda de prensa previa al encuentro de Copa del Rey frente al Conquense, recordando que desde que asumió el cargo, la Real nunca ha sido eliminada por equipos de menor categoría.

«Desde que estoy aquí siempre he dado máxima importancia a cualquier partido oficial, da igual el rival. Puede que algún día perdamos, pero no será por falta de intensidad, ganas o preparación», afirmó. El oriotarra dejó claro que el objetivo es ganar y que no hay margen para la relajación: «Si hacemos lo que sabemos, lo lógico es que ganemos. Nos lo tomamos en serio, como siempre».

Bajas y rotaciones en la convocatoria

Imanol confirmó la ausencia de Beñat Turrientes, lesionado en el sóleo, así como la de Kubo y Aguerd, quienes no viajarán a Cuenca pero se unirán al equipo en Madrid el viernes para el stage previo al partido de Liga contra el Leganés. Entre las novedades, los potrillos Mariezkurrena y Rupérez han sido convocados porque «lo merecen», mientras que jugadores como Oskarsson, Aritz, Traoré y Zakharyan siguen descartados por lesión.

El técnico fue claro respecto a los minutos de juego: «Esto es la élite, y los jugadores saben que no regalo minutos. Todos, desde los canteranos hasta los fichajes, tienen que ganárselos. Los entrenamientos son clave para que estén preparados cuando les toque».

El caso de Sadiq

Preguntado por Umar Sadiq, quien acumula pocos minutos esta temporada, Imanol fue directo: «Lo veo bien, entrenando sin quejas, pero no está jugando porque entiendo que hay otro jugador que lo está haciendo mejor. No es cuestión de actitud, sino de rendimiento».

Un regreso especial a Cuenca

Imanol expresó su alegría por volver a Cuenca, donde ya dirigió un partido con el Sanse: «Me hace ilusión repetir en La Fuensanta, pero sobre todo ir acompañado de muchos que estaban conmigo entonces. Eso significa que hemos crecido mucho como equipo».

El técnico elogió el entusiasmo del Conquense por enfrentarse a un Primera División: «Se nota que les hace ilusión este partido, y eso me alegra. Aunque las categorías están para algo, este tipo de encuentros siempre son peligrosos si no estamos al nivel esperado».

Adaptación al calendario

Sobre el apretado calendario, Imanol destacó la necesidad de adaptarse: «Jugar a las 21:00 y luego desplazarnos no es lo ideal, pero agradecemos al Real Madrid por facilitarnos Valdebebas. Entrenaremos allí para preparar el partido del domingo de la mejor manera posible».

La Real Sociedad se enfrentará al Conquense este jueves a las 21:00 h con el objetivo de avanzar a los dieciseisavos de final. Los aficionados podrán seguir toda la actualidad del equipo en Deportes COPE Gipuzkoa, de lunes a viernes de 15:25 a 16:00 h, en el 99.8 FM o en COPE MÁS Gipuzkoa a través de cope.es.