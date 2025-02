Imanol Alguacil decidirá su renovación en abril o mayo

Imanol anuncia que no renovará hasta abril o mayo

Imanol Alguacil ha sido tajante sobre su futuro en la Real Sociedad. En la rueda de prensa previa al partido contra el Midtjylland, el entrenador ha afirmado que no tomará una decisión sobre su renovación hasta finales de abril o principios de mayo, pidiendo a los medios que no le pregunten más sobre el tema.

La decisión de Imanol

«Por el bien del club, los jugadores y el mío, decidir mi futuro esta temporada tiene que ser muy al final», explicó Alguacil. «El presidente me ha respetado y, por eso, decir lo que voy a hacer va a ser a finales de abril o principios de mayo. Espero que no me preguntéis más hasta entonces».

El técnico dejó claro que, por ahora, su único foco está en el partido de vuelta contra el Midtjylland en la Europa League. La Real Sociedad parte con ventaja tras el 0-1 de la ida en Dinamarca, pero Imanol advirtió de la necesidad de salir con la máxima intensidad: «Jugamos en casa, delante de nuestra gente. Independientemente de que tengamos el marcador a favor, hay que salir a ganar».

El preparador txuri-urdin destacó el peligro del equipo danés, al que describió como «muy combativo y valiente», por lo que la Real necesitará ofrecer su mejor versión para asegurar el pase a la siguiente ronda.

El respaldo de Aritz Elustondo

Aritz Elustondo, uno de los capitanes de la Real Sociedad, también compareció ante los medios y respaldó a su entrenador. El defensa dejó claro que confía en que Imanol siga al frente del equipo: «Siempre he dicho que es el máximo responsable de lo que está pasando en la Real. Nos está haciendo esperar mucho, pero confío en que va a seguir siendo el capitán de nuestro barco».

Elustondo recalcó que el equipo está completamente centrado en el duelo europeo, sin distracciones externas: «Estamos en un momento importante de la temporada y necesitamos dar nuestra mejor versión».

Un equipo dolido pero motivado

Imanol también hizo referencia al último partido de LaLiga contra el Real Betis, marcado por decisiones arbitrales polémicas que dejaron al equipo con una sensación de injusticia. «Estamos calientes por lo que pasó en Sevilla, pero tenemos que enfocarnos en lo que no hicimos bien», dijo el técnico.

La Real Sociedad busca certificar su pase a la siguiente fase de la Europa League con una victoria en el Reale Arena y seguir avanzando en una temporada en la que el equipo está rindiendo a gran nivel.

