¿Por qué sigue sin renovar Imanol Alguacil?

La renovación de Imanol Alguacil por la Real Sociedad sigue siendo una incógnita. Mientras el club ha anunciado recientemente la ampliación del contrato de Sergio Francisco, técnico del Sanse, hasta 2028, el futuro del entrenador del primer equipo sigue sin concretarse. Un tema que ha sido el centro del debate en Deportes COPE Gipuzkoa, dirigido y presentado por Marco Antonio Sande, con la participación de Marta Gonzalo, Giovanni Batista, Ander Iturralde y Óscar Imedio.

Imanol, sin prisa para decidir su futuro

El propio Imanol Alguacil abordó la cuestión en la rueda de prensa previa al duelo ante el Midtjylland en Dinamarca, asegurando que la Real Sociedad le esperará hasta el final de temporada y que su decisión dependerá de lo que él sienta. Para Marco Antonio Sande, esto demuestra confianza entre ambas partes: «Que nadie se ponga nervioso, si tienen que pillar un boli y firmar lo hará en cualquier momento».

«¿Y cuál es el motivo para que no renueve? ¿Qué sentido tiene esta incertidumbre?» Óscar Imedio Periodista de Deportes COPE Gipuzkoa

Sin embargo, no todos los tertulianos comparten esta calma. Marta Gonzalo fue tajante: «A mí me cuesta creer que diga que la Real le va a esperar hasta la última jornada si no hay algo ya. No me creo que un club que va a tener director deportivo vaya a trabajar en una plantilla futura sin saber con qué entrenador va a contar. Esperarán a Imanol porque ya tienen apalabrado lo que va a suceder».

¿Hay dudas o simplemente falta el anuncio?

El hecho de que desde la directiva se insista en que la renovación está cerca, pero sin materializarse, genera interpretaciones diversas. Óscar Imedio expresó su escepticismo: «¿Y cuál es el motivo de que no renueve? ¿Qué sentido tiene generar incertidumbre? A mí es lo que me mosquea de todo esto».

Giovanni Batista, por su parte, comparó la situación con una relación sentimental de largo recorrido: «Para mí esto es como un matrimonio que lleva muchos años juntos pero no se han casado ni han firmado nada. Lo que Imanol no quiere es firmar algo y tener a la gente en contra, es el club al que ama».

«Esto es como el matrimonio que lleva muchos años unido pero todavía no ha firmado nada» Giovanni Batista Periodista de Donosti Sport

Sin embargo, Imedio le rebatió: «Los problemas suelen venir cuando las cosas no están firmadas. Yo pensé que el anuncio de la renovación estaba cerca con llegar a las semifinales de Copa, pero no».

El factor Olabe/bretos y la confianza mutua

Otro punto relevante es el papel de Roberto Olabe y Erik Bretos en la operación. Marta Gonzalo recordó que el director de fútbol aseguró recientemente a Dani Méndez que «la renovación estaba cerca». Un mensaje que también han transmitido figuras como Jokin Aperribay y Ubarretxena, aunque sin que hasta el momento se haya materializado el acuerdo.

«Yo si me tengo que mojar digo que renueva» Marta Gonzalo Periodista de El Desmarque Mediaset

Para Ander Iturralde, todo parece indicar que el anuncio simplemente se está retrasando: «Con lo realista que es Imanol Alguacil, no va a dejar tirada a la Real Sociedad cuando llegue la hora de la verdad».

Sande, por su parte, interpretó la demora desde otra óptica: «Yo creo que Imanol lo que no quiere es dar la sensación de que está acomodado y en una poltrona, quiere demostrarle a la gente que se ha ganado la renovación».

«Imanol no quiere dar sensación de acomodado, quiere ganarse la renovación» Marco Antonio Sande Jefe de Deportes COPE Gipuzkoa

¿Cuándo se despejará la incógnita?

El debate sobre la continuidad de Imanol Alguacil sigue abierto. Con la Real Sociedad peleando en tres competiciones, la cuestión de su renovación es un factor que puede marcar el futuro del club. ¿Se hará oficial en las próximas semanas o habrá que esperar hasta final de temporada?

La respuesta, de momento, sigue en el aire. Mientras tanto, los oyentes pueden seguir el día a día de la Real Sociedad en Deportes COPE Gipuzkoa, de lunes a viernes, de 15.25 h a 16.00 h, con Marco Antonio Sande y su equipo, sintonizando el 99.8 FM o buscando la emisora de COPE MÁS Gipuzkoa en cope.es.