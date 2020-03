Descubre aquí los datos más interesantes de la SD Eibar

Los delanteros del Eibar tienen la pólvora mojada, no le hacen un gol ni al arcoíris. Acusación dura, pero cierta. Enrich, Kike, Charles y Quique no están a la altura. Y no será por centros e intención. La formación de Mendilibar mantiene el estilo agresivo de defender a la altura del centro del campo, robar rápido tras pérdida y acosar constantemente el arco rival. Deportes COPE Gipuzkoa ha tenido acceso a los datos que maneja el cuerpo técnico.

Rock&Roll Mendilibar

El Rock&Roll Mendilibar bautizado en Tiempo de Juego suena cuando los blaugranas comienzan a devorar la zona de vanguardia. De hecho, son el segundo equipo de la Liga que más tiempo consigue que el balón esté en campo rival y también el segundo en situar la defensa a más rango de altura. Lo malo es que también son el quinto equipo que más remates necesita para hacer gol.

Se roba siempre en casa del otro

Ya hemos visto que el primer mandamiento de los armeros es habitar lejos de su arco. Pero una vez situado en esas latitudes toca rebañar mucha pelota, es por ello que son la formación que más altura media de recuperación promedia, consignando el mayor porcentaje de recuperaciones en campo contrario, y ojo, el primero que más recupera.

Esta temporada se soba más el balón

No es algo que enamore a Mendilibar, pero pasar tanto tiempo lejos de tu campo te deja dos opciones: finalizar rápido o tener la pelota. Esta campaña son el equipo que más porcentaje de posesión tiene en campo rival, y el quinto que más pases acumula en zona de ataque. Además, figuran como el tercer conjunto con mayor porcentaje de pases en los últimos 30 metros.

Son el segundo equipo que más utiliza el pase en largo. Elabora menos sus ataques y suele ceder la iniciativa y la posesión.

Hay que saber para qué se tiene la pelota

«La jugada no se busca, aparece», explicaba Valdano en unos vídeos didácticos sobre fútbol en los años noventa. Pues esta premisa tampoco casa mucho con Mendilibar. El técnico de Zaldibar siempre busca intención con el esférico. Se juega con bloque alta. Son el equipo al que menos le roban en campo propio, quizá también porque pasa poco tiempo resguardado atrás.

El «ratonverdecolorau» sigue sorteando rivales

Fabián Orellana fue bastante más determinante de lo que lo está siendo, quizá los años no pasen en balde. Aun así, el mediapunta chileno es el cuarto máximo regateador del campeonato regular. Es el jugador que más influencia tiene en el juego del equipo, y el más determinante en último tercio de campo en remates, goles y regates.

Sergi Enrich, quién te ha visto y quién te ve

No anda fino el ariete menorquín, o posiblemente antes rendía muy por encima de su nivel. Pudo haberse ido a la Premier, pero el Eibar se rascó el bolsillo para sujetarle a la plantilla. Después de 1514’ disputados, es el cuarto jugador que más duelos gana de la Liga, pero solo lleva un gol…

Sin Ramis no hay cerrojo

Se nota mucho la ausencia de Iván Ramis en el eje de la zaga. Su presencia en área era intimidatoria, y su velocidad en la toma de decisión, definitiva para resolver situaciones de alarma. Ahora, el 39% de los remates que recibe el Eibar son a portería, siendo el segundo equipo al que más cerca le finalizan de media de la Liga.

Dmtrovic tiene la mejor entrada del partido

El hecho de que el Eibar juegue tan alejado de su portero hace que éste no tenga que intervenir mucho. Si incluimos a Yoel, los porteros damasquinados acumulan el porcentaje de paradas más bajo del campeonato de Primera División.

El balón parado es un tesoro

Puede que en otras campañas no sirviese de mucho, pero en la actual está dando la permanencia provisional. Este tipo de acciones son esenciales en los resultados del equipo, ya que el Eibar es el segundo equipo con mayor porcentaje de goles anotados y también el segundo con menor porcentaje de goles recibidos a balón parado.

Arriba bien, atrás fatal

Como prácticamente todo está planificado para hincar diente en campo ajeno, la vieja costumbre de defender en trinchera propia se ha ido perdiendo. Le generan poco, pero le penalizan mucho cuando le llegan. A nivel defensivo son el segundo equipo que mejor contiene los ataques del rival, pero tienen un rendimiento en área propia paupérrimo, que le hace ser el equipo con menos porcentaje de evitación de la competición.

Ha obtenido únicamente 5 puntos de los últimos 21 posibles. Por tanto, estos resultados le sitúan a solo a dos puntos del descenso.

Casi todo queda para el final

Con entrar en los últimos 15 minutos de partido te llega para ver lo más trascendente del Eibar. Es el tramo en el que más goles ha encajado y también cuando más anota. También es bueno saber que cuando empieza el partido perdiendo, el 80% de las ocasiones acaba dejándose los tres puntos en el casillero del rival.

Mención especial para Arbilla y Cote

Cabe destacar tanto por su rendimiento defensivo, siendo los jugadores más importantes del Eibar en este aspecto, como por su rendimiento ofensivo y la importancia en la fase de inicio y canalización del juego. Los dos están entre los diez mejores jugadores en pases profundos del campeonato.

Ya solo falta una cosa, meterla.