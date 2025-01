¿Debe renovar Imanol Alguacil? Debate en Deportes COPE Gipuzkoa

En Deportes COPE Gipuzkoa, la tertulia de este lunes, liderada por Marco Antonio Sande, puso sobre la mesa uno de los temas más sensibles para la afición de la Real Sociedad: la continuidad de Imanol Alguacil como entrenador del equipo. Acompañado por los periodistas Ander Iturralde, Giovanni Batista y Óscar Imedio, el debate dejó entrever las dudas que envuelven la renovación del técnico en un momento de crisis de resultados y cuestionamientos.

El momento más débil de Imanol

Sande abrió el debate señalando que Imanol se encuentra en su etapa más frágil al frente del equipo. «Yo estaba convencido de que iba a renovar, pero la información que me está llegando ya no es tan contundente», afirmó el periodista. Según sus fuentes, la derrota ante el Getafe no solo ha calado en el ánimo de la afición, sino también en el entorno del club. Sande también destacó que «la aceptación de la derrota preocupa más que el enfado, porque es algo muy peligroso en el fútbol».

«Si esto es morir que me abran en canal. En la guerra cojo a Imanol de la mano» Marco Antonio Sande Jefe de Deportes COPE Gipuzkoa

El programa recordó las recientes palabras de Imanol en Roma, donde el técnico expresó su preocupación por no ser una carga para el club: «No quiero ser una carga para la Real Sociedad». Estas declaraciones han alimentado la especulación sobre su futuro.

Opiniones divididas

Durante el debate, los participantes ofrecieron posturas diversas sobre la conveniencia de renovar a Imanol:

Giovanni Batista: «Yo creo que Imanol está esperando qué es lo que menos mal le hace a la Real Sociedad. Si percibe que su continuidad puede dañar al club, se marchará; si cree que quedándose lo hace más fuerte, continuará».

Óscar Imedio: «A día de hoy yo creo que Imanol va a seguir. Pero está esperando un gesto de las personas que se quedarán al frente de la dirección de fútbol en el futuro».

«Es muy difícil escuchar el mismo mensaje y de la misma persona durante tanto tiempo». Giovanni Batista Periodista

Ander Iturralde: «Creo que Imanol está esperando a que la directiva mueva ficha en relación a la plantilla. Alargar esta situación genera inestabilidad y no beneficia a nadie».

Los logros de Imanol frente a las dudas actuales

A pesar de las críticas recientes, la tertulia también puso en valor los logros del técnico. «Cuando ha tenido grandes jugadores a su cargo, ha conseguido títulos y proezas deportivas», recordó Sande, quien defendió que el técnico ha sabido sacar el máximo rendimiento de futbolistas como Odegaard, Kubo o Zubimendi.

Por su parte, Óscar Imedio insistió en la necesidad de mantener a Imanol: «Una relación entre directiva y entrenador no puede basarse solo en resultados. A largo plazo, Imanol sale ganando».

«Una relación entre directiva y entrenador no puede estar basada solo en los resultados» Óscar Imedio Periodista de Deportes COPE Eibar

Mientras tanto, Iturralde apeló a la experiencia de otros proyectos, como el de Simeone en el Atlético: «A veces los ciclos terminan, pero también pueden renovarse con cambios en la plantilla, no necesariamente en el banquillo».

Un entrenador que divide

El debate refleja una realidad innegable: Imanol Alguacil se encuentra en una encrucijada. Para algunos, es el pilar de un proyecto que ha llevado a la Real Sociedad a sus mejores años recientes; para otros, su ciclo podría estar llegando a su fin.

Para más análisis sobre la Real Sociedad y su actualidad, recuerda sintonizar Deportes COPE Gipuzkoa, de lunes a viernes, de 15.25 h a 16.00 h, con Marco Antonio Sande y sus colaboradores en el 99.8 FM o a través de COPE MÁS Gipuzkoa en cope.es.