Yeray Álvarez rompe su silencio tras el positivo y la sanción de diez meses

El gran protagonista del día es Yeray Álvarez, que comparece para explicar públicamente su positivo y la sanción de diez meses que le impedirá competir hasta abril. “A partir de febrero podrá entrenar ya con sus compañeros y desde abril podría volver a competir”, recordaba Álvaro Rubio durante el espacio, mientras que Iker Muniain, su actual entrenador porque se ejercita con el Derio, valoraba positivamente su actitud en los entrenamientos al subrayar que “estoy viendo a Yeray muy motivado, cada entrenamiento viene con mucha ilusión y se exige en lo personal”.

El caso Laporte, en el aire

Otro de los nombres propios fue Aymeric Laporte, que sigue en Bilbao pendiente del desenlace con la FIFA. El excapitán rojiblanco, Iker Muniain, lanzó un mensaje de confianza al asegurar que “estoy seguro de que Laporte elevaría aún más el nivel de la plantilla. Ahora toca esperar, pero la resolución es inminente”, con plazos que apuntan a que la decisión podría llegar en apenas una semana.

El derbi y la Champions, en el horizonte

“Siempre los derbis son muy especiales, en mi caso contra el Alavés todavía más. Ojalá siga la buena racha” Óscar de Marcos Ex capitán del Athletic

La información deportiva del Athletic Club llega de la mano de Puertas Zuatxu. Puedes encontrar más detalles en puertasgarajebilbao.es. El equipo rojiblanco mira al derbi frente al Alavés, aunque con una cita europea especial de por medio. Casi 4.000 aficionados rojiblancos viajarán a Dortmund para presenciar en el Signal Iduna Park el duelo de Champions ante el Borussia, con entradas a un precio sorprendente en España de 18,5 euros. El capitán Óscar de Marcos subrayaba la importancia del choque liguero y reconocía que “siempre los derbis son muy especiales, en mi caso contra el Alavés todavía más. Ojalá siga la buena racha”

el Alavés

El espacio conectó también con Roberto Arrillaga, que repasó la "fiesta albiazu"l en Vitoria con la afición y analizó la preparación del equipo para el derbi. El capitán Sivera reconocía que la baja de Nico Williams puede influir, aunque advertía que “sabemos que es una baja importante, pero será una bonita oportunidad para romper la mala racha en San Mamés”.

Mauri Idiakez y las anécdotas de Tosak

Por su parte, Mauri Idiakez aportó su habitual toque de memoria histórica y anécdotas, recordando el famoso “madrugón de Oviedo” de John Benjamin Toshack en 1985, además de repasar la actualidad de la Real y el desenlace de la Concha.

EFE John Benjamin Toshack

Baskonia y el debate político

El diputado general de Álava, Ramiro González, intervino para pronunciarse sobre la situación en Gaza y su repercusión en la Euroliga, calificando el conflicto como un “genocidio” y pidiendo medidas similares a las adoptadas en el caso de Rusia tras la invasión de Ucrania.