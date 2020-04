Efrén: “Volvería al Mundial mañana mismo”

El 24 de marzo de 2017, Efrén Vázquez anunciaba en los micrófonos de Deportes COPE Bilbao que, tras diez temporadas y 144 carreras en el Mundial de MotoGP, colgaba el casco por falta de respaldo económico. El GP Argentina’16 fue su última aparición en el Continental Circus, dado que un grave accidente en Austín (Texas) le impidió completar aquella temporada. Tres años después y a punto de cumplirse una década desde que consiguiera su primer podio mundialista, el piloto más laureado del motociclismo vasco repasa para COPE Euskadi su trayectoria y explica los ejes de su actual vida profesional, todavía estrechamente ligada al mundo del motor.

La primera conclusión que se extrae repasando su currículo es que Efrén no ha perdido el tiempo. Entre otras ocupaciones, Efrentxu es piloto de pruebas de la marca KTM y colabora en la puesta a punto de sus motos en el Mundial de Moto3. Además en calidad de Asesor Técnico del equipo LaGlisse colaboró decisivamente en que Jeremy Alcoba conquistase la pasada temporada el título de Campeón del Mundo Junior. Pero sin duda si en algo está volcado es en la formación de jóvenes pilotos. La Efrén Vázquez Moto Academy es su proyecto estrella, en un intento por aportar a los jóvenes pilotos la formación integral de la que él careció en sus inicios.

Agradecimiento a Herri

Echando la vista atrás y volviendo al 11 de abril de 2010 cuando, en el circuito qatarí de Losail, logró el primero de sus dieciséis cajones mundialistas, Vázquez evoca la intensa emoción compartida con la que él y su mentor, Herri Torrontegui, celebraron aquel segundo puesto. “A Herri le estaré eternamente agradecido por haberme ayudado a llegar hasta allí y por eso considero que el recibimiento de la afición fue un reconocimiento a ambos”, confiesa. Respecto a una carrera que “aún me pone la piel de gallina”, Efrén recuerda que “las cosas no empezaron muy bien porque tuvimos que cambiar de neumático delantero tras la vuelta de calentamiento. Una vez se puso el semáforo en rojo todo se resume en una continua e intensa lucha entre cuatro o cinco pilotos, en la que pude superar sobre la línea de meta a Marc Márquez”.

Hay otros dos momentos que Efrén guarda con especial cariño en el baúl de sus recuerdos mundialistas. Ambos están relacionados con las dos victorias que logró en la categoría de Moto3 en 2014. Sin duda esa fue su mejor temporada, saldada con siete podios y el cuarto puesto final en la clasificación general del campeonato. “Tengo una imagen muy nítida del final de carrera en el circuito de Indianápolis, viendo la bandera a cuadros y la mítica brickyard sobre la línea de llegada, mientras adelantaba a Fenati. Esa es mi foto mental de todos esos años”, confiesa. Preguntado por un momento especial no duda en apuntar al abrazo con su mujer, la también piloto Ángela Vilariño, tras ganar la carrera del GP Malasia, en el circuito de Sepang; “a mitad de semana le pedí que se viniera desde Hondarribia hasta Malasia, bajo la promesa de que si lo hacía yo ganaría la carrera. Ella se metió once mil kilómetros de viaje y yo vencí”.

Aún se siente piloto

Respecto al futuro, con la disputa del Mundial’20 pendiente de un hilo, el deportista vizcaíno confía en que no haya que esperar demasiado para que algún piloto vasco tome su relevo en la élite. “Entre Herri y yo el motociclismo vasco tuvo una travesía del desierto que duró diez años y ambos nos retiramos por falta de apoyo económico. No por falta de competitividad. Actualmente hay pilotos con calidad pero que se pueden quedar en el camino si no se apuesta por ellos”, advierte Efrén. En este sentido tiene muy claro que si se le presentase la ocasión “no dudaría en volver a los circuitos” porque se sigue sintiendo piloto y porque su rendimiento como probador confirman que su retirada fue prematura.

Los datos de Efrén