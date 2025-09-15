COPE
El Athletic mira a la Champions con ilusión y cautela en San Mamés

El Athletic ultima su regreso a la Champions League con las palabras de Iñaki Williams y Ernesto Valverde como protagonistas. En Herrera en COPE Euskadi, Álvaro Rubio repasa también la histórica victoria del Deportivo Alavés en San Mamés, la preocupante falta de gol de la Real y la actualidad del remo y el baloncesto vasco.

El trofeo de la Champions League en Wembley
Deportes en Herrera en Cope Euskadi

Álvaro Rubio Sánchez

Bilbao - Publicado el - Actualizado

2 min lectura

El gran protagonista del día es Iñaki Williams, que habló en la sala de prensa de San Mamés con emoción contenida. El delantero rojiblanco, que ejercerá como capitán, subrayó la importancia del partido de este martes:   “Durante años hemos peleado por estar en este momento y vamos a trabajar para que el sueño se pueda alargar”, reconoció.

El propio Williams recordó que tenía una “espinita clavada” de hace once temporadas, cuando el Athletic jugó la Champions y él aún no estaba plenamente asentado en el primer equipo. Ahora lo vivirá en primera persona, aunque lamentó no poder compartirlo sobre el césped con su hermano Nico, lesionado.

Durante años hemos peleado por estar en este momento

Iñaki Williams

Capitán del Athletic

Desde el estadio, el compañero José Ángel Peña relató la expectación generada:  “Ha sorprendido lo larga que ha sido la rueda de prensa de Williams. Se le ha preguntado de todo y ha respondido con total claridad. El vestuario respira ilusión, pero también responsabilidad”.

El entrenador, Ernesto Valverde, quiso rebajar la euforia sin ocultar la ambición:  “Estoy obligado a tener la cabeza asentada, pero también queremos dar rienda a la ilusión del equipo. Es la competición más importante de Europa y queremos competir al máximo contra el Arsenal”.

La información deportiva del Athletic Club cuenta con el patrocinio de Puertas Zuatxu

 El Alavés rompe una maldición en Bilbao  

El espacio dio paso después al análisis del derbi vasco disputado en San Mamés. Roberto Arrillaga recordó que el triunfo del Deportivo Alavés (0-1) fue histórico:   “Han pasado veinte años desde la última victoria del Alavés en Bilbao. Coudet acertó con los cambios y el equipo supo resistir hasta el final”.

Deportivo Alavés

Deportivo Alavés

Deportivo Alavés en San Mamés

El técnico argentino, Eduardo Coudet, lo explicó con naturalidad:  “Metimos gente ofensiva y el equipo mejoró mucho. Esta vez salió bien y logramos un resultado muy importante”.

 La Real Sociedad, sin pólvora  

La derrota de la Real Sociedad frente al Real Madrid volvió a poner en evidencia la falta de gol del equipo. Mauri Idiakez fue contundente en su valoración:   “La Real juega bien, pero no hay quien marque. Es un problema alarmante”.

Carlos Soler, jugará con el dorsal 18
Carlos Soler

El recién incorporado Carlos Soler, que debutó el sábado, intentó poner calma:  “Me voy con un sabor agridulce, pero veo un grupo con mucho nivel para hacer una buena temporada”.

 Segunda División y remo  

En Segunda, el Eibar cayó en Cádiz y el Sanse en Las Palmas, ambos por la mínima, tal y como explicó Óscar Imedio, quien destacó la falta de pegada armera pese a las ocasiones generadas. 

SAN SEBASTIÁN, 14/09/2025.- Los remeros de la trainera de Orio celebran su victoria la Bandera de la Concha, este domingo, en San Sebastián. EFE/Javier Extezarreta

EFE

SAN SEBASTIÁN, 14/09/2025.- Los remeros de la trainera de Orio celebran su victoria la Bandera de la Concha, este domingo, en San Sebastián. EFE/Javier Extezarreta

En remo, la Bandera de la Concha volvió a teñirse de amarillo y verde. Orio y Arraun Lagunak confirmaron los pronósticos en una regata de enorme intensidad. “Fue un ambientazo, imposible de describir si no se vive en directo”, contó Mauri.

 Baloncesto: Baskonia y Bilbao Basket afinan la puesta a punto  

En el capítulo baloncestístico, Arrillaga analizó el último test del Baskonia, mientras que Jaume Ponsarnau se mostró satisfecho con la evolución del Bilbao Basket. El técnico bilbaíno aseguró:  “El camino es bueno. Hemos identificado cosas que nos ayudan a crecer y las posibilidades del grupo son muy grandes”.    

