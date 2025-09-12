Laporte ya es rojiblanco y la Bandera de La Concha decide a sus campeones este fin de semana

El anuncio más esperado se hizo oficial: “La FIFA ha dado la razón al Athletic y Laporte ya puede jugar como rojiblanco”. El defensa francés firma por tres temporadas y ya trabaja bajo las órdenes de Ernesto Valverde. La información del Athletic Club llega de la mano de Puertas Zuatxu , patrocinador de la sección rojiblanca en COPE Euskadi.

Laporte no escondió su entusiasmo en sus primeras palabras: “Hoy es un grandísimo día para mí. Estoy con muchas ganas de pisar San Mamés y ayudar al equipo”, aseguró. Desde el club destacan que la operación se ha cerrado gracias a una gestión jurídica impecable, a pesar de la fuerte competencia de clubes como el Bayer Leverkusen.

Un derbi muy esperado

El regreso de Laporte coincide con un fin de semana clave en Liga. San Mamés acogerá el Athletic – Alavés . En el conjunto albiazul, Lucas Boyé entra en la convocatoria, mientras que Benavídez se queda fuera por lesión. Su entrenador, Chacho Coudet, lanzó un mensaje claro: “Vamos con la intención de ganar”.

La Real recibe al Real Madrid

El otro gran duelo se vivirá en Anoeta, donde la Real Sociedad se enfrenta al Real Madrid. El equipo txuriurdin llega con dudas en el lateral derecho y con la incógnita de si Jon Mikel Aramburu y Take Kubo estarán disponibles. En el entorno de la Real se repite una idea: “El equipo juega bien, pero le falta gol y consistencia defensiva” apunta Mauri Idiakez.

Eibar y la Bandera de La Concha

La jornada futbolística se completa con el partido que entrenará al filial de la Real y a la Unión Deportiva Las Palmas además del desplazamiento del Eibar a Cádiz, donde tratará de frenar el gran arranque de los andaluces en el Nuevo Mirandilla.

“Es como si estuviéramos en pandemia” Mauri Idiakez Cope Gipuzkoa

Pero el foco también estará en la Bahía de San Sebastián. En categoría femenina, Arraun Lagunak acaricia el título con diez segundos de ventaja. En la masculina, la emoción es máxima: “Solo 10 centésimas separan a Zierbena de Orio tras la sanción”. Además, desde el remo se ha criticado la falta de cercanía con el público en la regata: “Es como si estuviéramos en pandemia”, Mauri Idiakez.

Baskonia y Bilbao Basket

El baloncesto también tiene protagonismo. Baskonia sigue con sus presentaciones de pretemporada, donde el turno ha sido para Mamadi Diakité, exjugador NBA. El amistoso para el equipo baskonista será contra San Pablo Burgos. Bilbao Basket, por su parte, disputa el torneo As Burgas Basket Cup en tierras gallegas. midiéndose a Ourense en busca de una fonal contra el vencedor del Lugo-Gran canaria.