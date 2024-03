Sedekersis ante su salto de estatus

“He recibido un montón de mensajes. No esperaba que a la gente les hiciera tanta ilusión. Al despertarme hoy he visto que hay hasta canciones. Esto demuestra que la gente me quiere mucho aquí”. Llevo aquí once años. Vitoria es mi segunda casa y estoy muy contento de que esta historia continúe y nos demos muchas alegrías juntos”.

Tadas Sedekerkis ha ampliado por 5 años su relación contractual con Baskonia. No ha sido una sorpresa, pero tampoco se esperaba que su renovación fuera a anunciarse tan pronto y que la duración se extendiera por cinco años

Tadas como referencia

El alero lituano supone una renovación estratégica llena de carga emocional, por lo que suponen sus 11 años en el seno azulgrana. En las redes, la ampliación de Sedekerskis, se ha celebrado muchísimo y con muy buen humor. El lituano se refirió a ellas en la presentación de su continuidad: “Me hacen reír muchísimo, la gente de Vitoria sí que sabe inventar. A mí me flipa y con mis colegas nos echamos unas risas. Gracias por hacerme reír, no os conozco, pero sois unos cracks”.





Salto de personalidad

La apuesta de Baskonia por el jugador lituano tiene que adjuntarse con el aumento de estatus en el equipo y la liga de Tadas. Debe dejar de ser un jugador con un rol secundario para convertirse en un líder del equipo. En la tertulia se ha dudado de que Baskonia pueda construir su equipo alrededor de Sedekerskis, pero que tiene todavía el suficiente margen de mejora para asumir su reto de una manera solvente y ayudar a cimentar las sucesivas estructuras del equipo vitoriano

Malísima reanudación

A Baskonia no le ha sentado bien los casi 20 días de parón. Las dos derrotas y, sobre todo, los 209 puntos encajados en los dos encuentros han puesto en entredicho las posibilidades del equipo en los sendos playoffs de Euroliga, en menor medida, y en liga ACB con mayores motivos. Las razones podrían estar, según las opiniones vertidas, en la falta de un base más creativo, aun cuando Miller-McIntyre está siendo extremadamente sólido y sobre todo un jugador interior que pueda equilibrar el juego y cerrar de algún modo la zona.

Mejora de los jugadores

Equipos como Baskonia, destinados a ser vendedores, y debido a la densidad del calendario apenas tienen tiempo para el desarrollo y la mejora de jugadores. Algo necesario, para una mejor venta o como en el caso de Tadas o Khalifa, para que el jugador pudiera dar un salto de estatus y personalidad lo más inmediata posible.“Tengo que rendir y estar a la altura para dar lo que la gente espera de mí. Es un reto. Soy muy exigente conmigo mismo. Soy bastante joven todavía y tengo bastante margen de mejora. En todo”