Un gol de Budimir a falta de un cuarto de hora para el final le dio la victoria a Osasuna en El Sadar y privó al Alavés de conseguir el objetivo trazado por su técnico, Luis García Plaza, de alcanzar la treintena de puntos en la tabla clasificatoria. El partido fue un toma y daca prácticamente desde el inicio, con ocasiones para ambos equipos que pudieron desbaratar tanto Herrera como Sivera.

Osasuna - Alavés, un encuentro muy igualado

El técnico del Alavés, Luis García Plaza, señaló que el choque «ha sido muy igualado. Una primera fase nuestra y después ellos han estado mejor, en una segunda parte que ha podido ganar cualquiera. Creo que podríamos haber empatado perfectamente, pero ellos han marcado la diferencia con el gol de Budimir. Estos partidos se suelen decidir por individualidades y Budimir es un gran jugador al que conozco muy bien. Por eso cuesta lo que cuesta. No hay que darle más vueltas. Nadie fue superior a nadie», señaló. El Glorioso «compitió y luchó», pero no logro llegar a la treintena de puntos, una cifra que intentará conseguir antes de la jornada número 29, donde «el calendario se complica. Tenemos que seguir peleando y remando. Hay que seguir compitiendo igual, ajustar unas cosas, recuperar el acierto y sumar tres puntos. Si el equipo sigue así, tiene que llegar. Tenemos que recuperar el acierto de cara a puerta y las sensaciones de los jugadores individualmente».

Suplencia de Blanco, cambios en el descanso y aviso a Samu

En la valoración posterior a la derrota, García Plaza explicó que Samu Omorodion tiene que dar más al equipo. «Nos tiene que dar más, en movilidad y en ir al espacio. Ha estado muy parado y estático. La segunda ha estado como tiene que ser».

La suplencia de Antonio Blanco no fue por un proceso gastrointestinal como en el caso de Rubén Duarte sino porque «me hacía falta físico y él lo ha entendido de sobra. Ante rivales combinativos, es un gran jugador, pero con Osasuna había que apostar por otro perfil mucho más físico. Y por eso he sacado a Carlos Benavídez y creo que ha sido un acierto porque ha jugado muy bien», explicó, el técnico alavesista.

Sobre la lesión de Abqar, el preparador madrileño indicó que no tenía datos concretos sobre la lesión de Abqar en su choque con Budimir: “Parece que es un golpe en la cadera y esperemos que no sea nada grave”.

Por último, sobre los dos cambios designados durante el descanso, algo no habitual en el Alavés, García Plaza afirmó que: «Álex Sola no estaba bien y por eso lo he cambiado y los dos del descanso han sido porque nos hacían falta jugadores del estilo de Kike García, que ha hecho un buen partido presionando y abriendo espacios a sus compañeros».

Frente al Rayo Vallecano, partido vital para alcanzar la treintena

El siguiente encuentro, programado para el próximo domingo a las 14:00 horas en el estadio de Mendizorroza, se ha convertido tras la última racha del equipo albiazul que solo ha sumado 3 puntos de los últimos 15 disputados. «Es un partido muy importante. No se puede decir una final, porque falta muchos partidos aún, pero para nosotros es relevante para dar un paso hacia adelante. Tenemos que sacar puntos. Hay que llenar Mendizorroza y ayudar al equipo desde las gradas», sentenció el entrenador albiazul.

