El partido extraviado de Baskonia

Dusko Ivanovic cumple frente a Monaco en la Euroliga 750 partidos al frente de Baskonia, el equipo de su vida como entrenador y al que ha entrenado en cuatro épocas distintas en estos últimos 23 años. Es el técnico con mayúsculas del club vitoriano. El portal baskonistas.com lo explica con todo lujo de detalles en este enlace. Sin embargo, Dusko no lo hará. El hito tendrá que esperar unos días, hasta la cita, también europea, frente al Olympiakos, por un partido que se disputó en 2001 frente al Gran Canaria en la liga ACB.

En 2001 se reconocían ya a los jugadores comunitarios, pero solo a los de los países dentro de la Unión Europea. Baskonia, siempre a la vanguardia en los marcos de contratación de la época, tenía en nómina en aquella temporada al alero lituano Mindaugas Timinskas y convencido de que la ley Bosman debía aplicarse también a los otros países con acuerdos, pero sin tratados, inscribió al lituano en la liga doméstica como jugador comunitario. Eras los denominados por entonces ‘comunitarios B’.









Fue el primer partido de la liga 2001/2002. Canarias Telecom-Tau. Timinskas saltó a la cancha insular a las órdenes de Dusko Ivanovic para ayudar con 10 puntos a los Bennett, Scola, Vidal, Oberto,Foirest, Tomasevic, Ferrán López, Nocioni y Hernández y vencieron por 73 a 80. Pero los insulares impugnaron el encuentro por alineación indebida y el comité de competición de la ACB les dio la razón para anotarles la victoria por 2-0. El CSD no reconoció la condición de Timinskas en aquella temporada y Baskonia optó por desprenderse del jugador que acabó jugando en el Racing de París.

Una década después, en 2011, Timinskas recibió por parte del CSD una indemnización por daños y perjuicios tras el proceso jurídico ante la Audiencia Nacional que emprendió ante la imposibilidad de actuar como jugador comunitario en la Liga ACB hacía una década. El denominado ‘caso Timinskas’ resultó una «devaluación económica» para el jugador al verse obligado a disputar una competición de menor nivel y dejar de percibir, entre otras cantidades, las bonificaciones que le hubieran correspondido por los títulos de la Liga ACB y Copa del Rey que Baskonia ganó en aquella campaña.





No obstante, ni el resultado de ese partido ni la clasificación fueron alterados, y el Canarias Telecom acabó antepenúltimo de la liga regular con 10 victorias, entre las que se contó la que obtuvo ante el Tau Cerámica que, además, le libró del descenso.

Pero ahí no ha quedado todo, para la ACB y parece que con el acuerdo de Baskonia y Gran Canaria el citado partido se computa como jugado por ambos clubes, pero a los que los participaron en él no se les suma el partido, ni las estadísticas del mismo. Por ello, la presencia de Ivanovic en el banquillo del Centro Insular de Deportes no se suma a todas en las que el técnico montenegrino ha dirigido a Baskonia. Así que en el Principado "solo" sumara 749 partidos como entrenador jefe de Baskonia.

Audio

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado