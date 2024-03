Después del parón, Baskonia no se reencontró con su mejor juego ni resultados. Una vez que todo el equipo pudo entrenar y volver a la rutina de partidos europeos y domésticos, Baskonia pudo vencer a Milán, Barcelona y Granada. Una racha de tres victorias que se vio truncada ayer en el infierno del Stark Arena donde se perdió por 87 a 83.

«No hemos salido a jugar este partido desde el principio. - Dijo Dusko Ivanovic al término del partido-. Nos faltaba paciencia y agresividad. Mi equipo tiene que jugar muchísimo más agresivo en defensa. Aquí, con este ruido, es muy difícil comunicar. Los errores forman parte de este juego, pero si juegas agresivo no son errores. Como esta noche no hemos tenido agresividad, eran errores».

Los serbios consiguieron su victoria número 11 en 14 partidos disputados en su cancha y contra Baskonia no fue una excepción. Aprovecharon la falta de agresividad en la defensa baskonista y el escaso juego interior del conjunto alavés para someter al rival a través de Kaminsky y Cabloco, autores de 38 puntos (muy por encima de su media en Euroliga) y la enorme presión del stark Arena. A punto estuvo, no obstante, Baskonia de dar la vuelta al partido porque a falta de pocos segundos para el final un triple de Howard, autor de 26 puntos, puso a dos puntos al equipo baskonista que no pudo completar el sorpasso.

Baskonia sigue teniendo margen para conseguir el play-in en la Euroliga, pero el calendario le depara tres encuentros, de los cuatro que le restan, a domicilio. Kaunas, Bolonia y Madrid, para mayores señas. El panorama parece un poco más nublado respecto de la anterior semana, todo lo contrario que en la liga ACB.

En la competición doméstica, el equipo ha logrado colocarse en la octava posición, puestos de playoff, y depender de sí mismo para poder entrar en el playoff de la liga ACB. Las nubes parece que se disipan.