Malos tiempos para los banquillos albiazules

Luis García sigue escribiendo su nombre en los libros de historia del Deportivo Alavés. Con 107 partidos al frente del banquillo albiazul, el entrenador madrileño ha superado recientemente a Luis Astorga y se posiciona como el cuarto técnico con más encuentros dirigidos en el Glorioso. Su recorrido, incluye 52 partidos en Primera, 46 en Segunda y 9 en la Copa del Rey. Por delante, en el histórico del club, tiene a Echezarreta (149), Txutxi Aranguren (218) y José Manuel Esnal 'Mane' (280).

Sin embargo, no es momento de celebraciones porque el equipo está inmerso en una racha negativa en la que solo ha consegudio 3 puntos de los ultimos 24 en liza. En declaraciones a la televisión, posteriores a la derrota frente al Atlético de Madrid, el técnico fue contundente: “Todas las jugadas grises están cayendo en contra. No sé si es porque somos muy pequeñitos, pero esto nos está haciendo mucho daño”. García también fue claro sobre la importancia del próximo encuentro: “La semana que viene me juego el puesto frente al Leganés. Entendéis lo que quiero decir”.

Destituídos los entrenadores del B y del C

No corren buenos tiempos en los banquillos albiazules. Hace dos semanas Jose Manuel Aira era apartado del filial babazorro, el equipo estaba en descenso sin ganar un partido, y era sustituído por Molo Casas quién se hacía cargo del "aficionados". Con el nuevo entrenado el equipo ha conseguido dos victorias en sendos partidos. En la mañana del martes, el club ha anunciado que ha destituido a Israel Martínez, técnico del Alavés C. Sus sustituto será German Beltrán, técnico turolense dirigió la pasada campaña al SD Gernika de Segunda RFEF y cuenta en su currículum con avalada experiencia como primer entrenador, especialmente en el fútbol vasco, en la que figuran equipos como Barakaldo o Portugalete.

Buenos números de García Plaza

No es fácil mantener un balance positivo tras más de 100 partidos en el banquillo. Sin embargo, Luis García ha logrado ganar el 41% de los encuentros que ha dirigido: 44 victorias, 27 empates y 36 derrotas. Estos números destacan aún más si se tiene en cuenta el éxito obtenido en dos hitos recientes: el ascenso a Primera División hace dos temporadas y la permanencia en la máxima categoría lograda con solvencia en la pasada campaña.

El madrileño tiene contrato hasta junio de 2026, podría convertirse en uno de los tres técnicos más longevos del Alavés. Para ello deberá superar el reto el partido frente al Leganés, un encuentro crucial.