El Alavés podría tener un nuevo estadio ¿Adios a Mendizorroza?

El próximo 26 de abril se presenta en la parcela anexa a BAKH (la ciudad deportiva del grupo Alavés - Baskonia), el proyecto Etorkizuna. De momento no hay más detalles que a la presentación del mismo acudirán Josean Querejeta, presidente del Grupo Baskonia - Alavés, Ramiro González, diputado general de Álava y Maider Etxebarría, alcaldesa del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Diputación espera noticias pronto

De momento no se conocen los detalles del mismo, pero por la entidad de las instituciones representadas parece que el proyecto podría tener un enorme calado y trascendencia para esa zona de la ciudad. No hace demasiadas fechas y a propósito del centenario de Mendizorroza que se cumplirá al día siguiente de la presentación, el jeltzale y diputado general Ramiro González escribía en diario El Correo estas líneas: «Llega el momento de decidir si el siguiente paso a dar debe ser proyectar una reestructuración integral del actual estadio, o es el momento de despedir con honores nuestro pequeño teatro de los sueños para dar la bienvenida al S.XXI de manera más ambiciosa (...) El Deportivo Alavés merece un estadio a la altura. Vitoria-Gasteiz y Álava necesitan de un campo del que sentir orgullo y sobre el que crecer. Me consta que el Club comparte este sentimiento y es consciente de este crucial momento. Me consta también que trabaja para garantizar el mejor futuro para este centenario club y estoy convencido de que, más pronto que tarde, nos trasladará un proyecto que generará ilusión a todos y todas las alavesistas.»

El proyecto Etorkizuna, palabra en euskera que su traducción al castellano es futuro, puede estar con relación al porvenir de Mendizorroza o quizá con los campos de fútbol que el Deportivo Alavés está construyendo en los humedales de Salbura. Al parecer, el Ayuntamiento de Vitoria ha reformado el proyecto de accesos cuando la Diputación lo suspendió por sus afecciones a la zona preservada. En cualquier caso, en la presentación los protagonistas hablarán sobre el futuro del campo del paseo de Cervantes.



El Ayuntamiento cree en un campo mejor

De hecho, recientemente la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, la socialista, Maider Etxebarría también ha querido dejar por escrito, como propietaria del terreno de juego, sus interrogantes sobre Mendizorroza:«que a pesar de los achaques sigue siendo nuestro mejor estadio. La infraestructura de mayor aforo, el recinto municipal más adecuado de la ciudad a la hora de albergar fútbol profesional. El Alavés quiere dar nuevos pasos para consolidar su proyecto. Eso implica tener un campo mejor No cabe duda de que 'Mendi' ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, ha mejorado, pero la familia albiazul sabe que hay un debate sobre la mesa en base a las mejoras pendientes. Es el momento de tomar decisiones teniendo en cuenta si hay que remodelar el estadio actual o abrir la puerta a un proyecto de mayor calado en consonancia con lo que han hecho otros clubes europeos. Es evidente que hoy en día, los campos de fútbol son mucho más que un terreno de juego. Por eso, no basta con mirar al pasado con nostalgia o analizar el presente. El club y su afición también deben mirar al futuro. Y en ese horizonte, no cabe duda de que el Deportivo Alavés quiere dar nuevos pasos para consolidar su proyecto y alcanzar la excelencia deportiva. Eso implica tener un campo mejor, a la altura de un referente deportivo capaz de poner a Vitoria-Gasteiz y al territorio en el foco. No es una decisión sencilla y por eso lleva años sobre la mesa. Como alcaldesa, tengo muy claro que el Ayuntamiento debe seguir respetando los tiempos del club y acompañar su análisis teniendo en cuenta el interés general. Debemos confiar en la reflexión necesaria para alumbrar un proyecto puntero y adaptado al siglo XXI.»

Capítulo 33 de En corto y al Pie

