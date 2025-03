El Baskonia se juega la temporada entre dudas

La semana dejó un sabor agridulce. "En Berlín las sensaciones fueron muy malas, pero en Madrid no tan malas a pesar de la derrota", apuntó Juanjo Brizuela, destacando la capacidad del Baskonia para competir ante el Real Madrid pese a las adversidades, como la ausencia de Moneke. Sin embargo, el partido contra Alba Berlín, revitalizado por el cambio de entrenador con Pedro Calles, fue un "descalabro" difícil de digerir. "Nos encontramos a un grupo que buscaba reivindicarse", explicó al subrayar cómo la energía del rival desnudó las carencias vitorianas.

¿ADN o falta de reacción?

El análisis giró en torno a la identidad del equipo. "¿Cuál es el ADN del Baskonia?", se preguntó Roberto Arrillaga, proponiendo esta como una línea clave para evaluar la temporada. Aunque el equipo muestra destellos de competitividad, sufre desconexiones brutales dentro de los propios partidos. "La calidad de un equipo se mide por la consistencia en los malos momentos", afirmó, y este Baskonia "no hace lo que se tiene que hacer en el momento que se tiene que hacer", una definición de concentración que Messina suele utilizar en sus clínics.

Errores que pesan

Ambos expertos señalaron los errores como un factor determinante. "El baloncesto es un deporte de errores, y el Baskonia acumula muchos de manera continuada", reflexionó Brizuela. Desde tiros liberados fallados por Markus Howard hasta pérdidas no forzadas, el equipo no logra minimizar su margen de fallo ni castigar al rival. Pese a ello, hay optimismo: "Cuando está bien, compite bien y tiene opciones". Con jugadores bisoños y una plantilla que aún busca liderazgo, el Baskonia se juega mucho en las próximas semanas para no repetir o empeorar el fiasco de la temporada pasada.