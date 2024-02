El arbitraje en boca de todos en Alavés y Baskonia

Dusko Ivanovic no se prodiga en exceso en sus comentarios a la prensa. Pero casi nunca habla de los árbitros hasta este pasado fin de semana en la derrota de su equipo en Tenerife por 95-78. El arbitraje, a cargo de Benjamín Jiménez, Jordi Aliaga y Vicente Martínez, no gustó a Baskonia y en especial al técnico montenegrino. Especialmente en el trato que recibe el máximo anotador de la liga ACB, Markus Howard, que a juicio del técnico baskonista, no tiene el respeto que merece de los árbitros.