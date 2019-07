Versiones Encontradas: ¿Por qué te vas?

Jose Luis Perales compuso esta canción en 1974 interpretada originalmente por Jannette.

Se incluyó en 1976 en la banda sonora de CRÍA CUERVOS (Carlos Saura), con lo que tuvo una gran promoción en europa, alcanzando los seis millones de copias vendidas

"Escribí para Janeette “Por qué te vas”, banda sonora de la película “Cría Cuervos” del director Carlos Saura, y después de más de veinte años sigue siendo versionada por artistas de cualquier lugar del mundo y en cualquier idioma. La versión en japonés es especialmente curiosa." joseluisperales.net

Más de 40 artistas la han versionado ​en países como Francia, Alemania, Finlandia y Japón, siendo la canción de J.L. Perales más difundida en todo el mundo.

"Después de Jeannette fui reclamado por Rafael Trabuchelli para escribir para artistas Como Raphael, Paloma San Basilio, Massiel, Enrique y Ana, etc … y paralelamente firmé un contrato de como intérprete, casi obligado por aquel productor, que demostró tener una gran fe en mis canciones. A pesar de mi reiterada negativa a meterme en un estudio de grabación, intuyendo lo que me esperaba, dado mi miedo a enfrentarme al público, Trabuchelli insistió tanto que acepté, deseando de todo corazón que aquel disco pasara de noche, lo cual me facilitaría seguir trabajando como autor. Dos semanas después de salir al mercado, “Celos de mi guitarra” se convirtió en un número 1" joseluisperales.net