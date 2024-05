Impactantes testimonios en el Cogreso Eucarístico y Mariano que despide el Jubileo de Estibaliz

El Santuario de Nuestra Señora de Estibaliz ha recibido a 65.000 peregrinos durante el Año Jubilar concedido por el Papa para celebrar el siglo que cumple la coronación de la Madre como patrona de Álava.

Un año intenso que acaba este domingo día 5 de mayo con el cierre de la Puerta Santa a las 7 de la tarde y las últimas benciones, así como con un "broche de oro", el Congreso Eucarístico y Mariano en el que desde este viernes obispos, teólogos y periodistas hablarán sobre Jesús y la Virgen.

La inauguración correrá a cargo del obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, con una misa a las 6 de esta tarde.

Y la primera ponencia, titulada 'La Eucaristía: fuente y cima de toda la vida cristiana', la impartirá a las 7:15 de la tarde Fernando Prado Ayuso, obispo de San Sebastián.







Testimonio de vida

Por los micrófonos de COPE Euskadi han pasado otros protagonistas como Cynthia García Egea, presentadora de radio, experta en evangelización 2.0 y autora del libro El escultor de almas, quien ofrecerá uno de los impactantes testimonios de vida que se escucharán hasta el domingo.

Su charla se llama “En la Eucaristía he encontrado el Amor' y en ella explicará cómo dejó su importante puesto en la banca donde trabajó dos décadas tras formarse en Económicas para ayudar a los demás.

"El Señor me salió al encuentro, yo me puse en búsqueda. He trabajado 20 años en banca y tenía un puesto de responsabilidad, pero la llamada era muy grande y no podía seguir haciendo eso, mi corazón estaba en ayudar", ha narrado Cynthia.







El enemigo, la ignorancia

A los jóvenes se dirigirá el obispo de Palencia, Mikel Garciandía, con una ponencia bajo el título 'La Eucaristía, fuente de la pureza: consejos eucarísticos para el joven de hoy' mañana sábado a las 5 de la tarde. Su pronóstico respecto a las nuevas generaciones es optimista, tras reflexionar que el principal enemigo de la Iglesia en "no saber".

"Hablamos un lenguaje que ya no es el de los jóvenes, pero si tenemos una fe proféfitica los chavales nos miran. Además, los menores de 35 años no tienen prejuicios ni a favor ni en contra y eso es una oportunidad muy buena porque si llegamos a hablar ellos muestran respeto y escuchan y antes no lo percibía", ha señalado monseñor.

Las inscripciones gratuitas se pueden realizar en la web de la Diócesis de Vitoria.