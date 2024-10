Las investigaciones de Alzheimer en el punto de mira: "Estamos preocupados"

Los expertos en enfermedades neurodegenerativas siguen boquiabiertos ante la noticia de que uno de los mayores especialistas e investigadores en alzhéimer habría podido mentir en sus investigaciones durante décadas. El protagonista es el científico Eliezer Masliah, desde el 2016 al frente del Instituto Nacional del Envejecimiento de Estados Unidos.

La revista 'Science' ha sido la que ha destapado el caso, al publicar que, de sus casi mil artículos, incluían imágenes falsificadas.

Personas mayores en un parque

"LOS BULOS SE CAEN"

Actualmente, cerca de 42.000 personas padecen Alzheimer a día de hoy en Euskadi. Una enfermedad incurable que afecta no sólo a los enfermos sino también a sus familias. Su única esperanza reside en la investigación. No hay fármacos que curen y lo único que se ha conseguido hasta ahora es frenar o ralentizar su avance. "Estamos preocupados porque no se avanza con la rapidez que la enfermedad necesita y los bulos se caen", asegura Miguel Ángel Echevarria, presidente de AFARABA.

Por esta razón, resulta especialmente doloroso saber que uno de los mayores y más influyentes investigadores mundiales en alzhéimer habría mentido en sus investigaciones durante décadas. Una noticia que solamente consigue ahondar en la frustración de los pacientes y sus familias. "Demos un pasado adelante y merece la pena que hagamos esfuerzos económicos", dice el responsable de la asociación.