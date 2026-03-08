08 MARZO 2026 | PRIMERA JAVIERADA | MISA ANTE EL CASTILLO

El programa conecta con el Castillo de Javier para la Santa Misa de las Javieradas, un evento que celebra la fe y la peregrinación. El sacerdote elogia la valentía de los peregrinos que llegan a Javier desafiando las inclemencias del tiempo, destacando que es un lugar universal que acoge a todos. Subraya que la Iglesia no es una aduana, sino un espacio de bienvenida sin distinción. El lema de este año, "Invitados a la fe", enfatiza la libertad personal en la elección religiosa, rechazando cualquier imposición, pues Dios se ofrece, no se impone. Critica a quienes juzgan la fe de otros, atribuyendo estas críticas a la frustración personal. Presenta a San Francisco Javier como modelo de aceptación de la invitación divina, dedicando su vida a encontrar a Jesús entre los más necesitados en tierras lejanas. El sermón compara el pozo de Javier con el pozo de vida del evangelio de la samaritana, advirtiendo contra los "pozos vacíos" de la sociedad actual (éxito, dinero, placer, guerra, aborto) que prometen mucho, pero no sacian. Solo el pozo de Jesús y Javier ofrece verdadera plenitud. Al finalizar la ceremonia, se invita a los fieles a ser generosos con los misioneros y a llevar el mensaje de fe a sus lugares de origen.