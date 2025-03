El último fin de semana del invierno en Navarra se espera frío y dará paso a una primavera cálida

El último fin de semana del invierno en Navarra se espera que sea "frío". Según la delegada de la AEMET en Navarra, Paloma Castro, "cambia un poco el tiempo, llegan las heladas y descienden las mínimas". Este sábado se prevén temperaturas mínimas de -3 Roncal, 0 en Pamplona y1 en Estella. Máximas de 8 en Pamplona y 11 Tudela. Un ambiente frío que también continuará este domingo en la Comunidad Foral. La cota de nieve se situará en torno a los 600-800 metros.

El próximo jueves 20 de marzo a las 10 horas y 2 minutos comenzará la primavera y durará 92 días y 18 horas, terminando el 21 de junio. Una primavera que al igual que el ivierno que dejamos atrás, se espera "cálida"

"Se espera una primavera cálida y sin anomalías en lo referente a las precipitaciones, aunque eso no significa que no podamos seguir con frío y con lluvias a lo largo de lo que nos queda del mes de marzo", dice Castro, porque "siguen entrando muchas borrascas atlánticas", aunque "no tan fuertes", asegura.

Por otro lado, respecto al balance del invierno, ha señalado que ha sido "muy cálido y normal, no llega a entrar en la anomalía húmeda, como fue el año pasado, sino que se queda en la normalidad". "Ha sido un invierno para Navarra con menor anomalía térmica que el año pasado y con menor humedad", ha indicado, tras añadir que, en concreto, la anomalía térmica ha sido de 1,3 grados, superando la medida nacional. "No ha hecho frío, la temperatura media se ha quedado en 6,7 grados", ha apuntado.

También ha destacado que "no podemos apreciar ni una ola de frío". "Hemos tenido algunos momentos de anomalías frías, pero son episodios fríos muy cortos que no dan lugar a olas de frío, mientras que los episodios largos sí que han sido continuos y no han llegado a ser tampoco olas de calor, pero han dado un carácter muy cálido", ha explicado.