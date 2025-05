Las tormentas en Navarra afectan al espárrago, la cereza y el cereal: "40% de afección"

Pamplona - Publicado el 21 may 2025, 15:21

La acumulación de agua en este mes de mayo, así como las lluvias torrenciales y la aparición del granizo ha afectado de manera grave a algunos de los cultivos en Navarra. En concreto el cereal de la zona media, con especial afección a Valdorba y Ujué, así como la cereza de Milagro o el espárrago. En todos los casos las campañas de producción y recolección se han visto afectadas.

Por eso en COPE Navarra hemos hecho este miércoles un recorrido por toda la comunidad para conocer hasta qué punto había afectado. Por nuestros micrófonos han pasado Gonzalo Recalde, de la cooperativa agrícola de Valdorba, Marcelino Etayo de la IGP Espárrago de Navarra, y Rafael Abad, agricultor de cereza de Milagro.

Los tres nos han ofrecido datos de las pérdidas ocasionadas. En algunos casos, se ha llegado a perder hasta un 40 por ciento de la producción en parcelas de cereza y espárrago. En la Zona Media, incluso ha llegado a ser peor con especial incidencia en el cereal que se cultuva en lugares de la Valdorba o de Ujué.

Según Recalde, lo peor se ha dado "fundamentalmente en cebada que será entorno de la mitad. Y luego también hay una parte importante de guisantes. El otro día me comentaba también con sorpresa un agricultor que el problema ya no es solamente la piedra que ha caído, sino que es el hielo que se ha quedado un montón de horas hasta que se ha derretido y se ha convertido en agua debajo de la planta. Y luego el trigo, hay que ver porque estaba en plena floración y todavía no había empezado con el llenado del grano".

Desde la IGP Espárrago de Navarra, Etayo nos decía que "ya llevamos desde el inicio de campaña que se nos ha acumulado agua durante todo el invierno y así nos impidió preparar a tiempo el inicio. Y ya empezamos con entre 15 y 25 días de retraso con relación a otros años en la campaña y llevamos un montón de tiempo que ha llovido, un día sí y día también. Esto no está afectando muchísimo para la recogida y estás saliendo muy poco producto". Trabajar con tanta agua perjudica a la campaña del espárrago "en primer lugar lo peor de todo es la recolección, los trabajadores están recogiendo con unas condiciones todo lleno de agua, se mojan, y es muy duro" ha señalado Etayo.

"Y si añadimos el barro del agua pues muchísimo más. Y luego pues como al final la tierra no llega a calentar, no coge una temperatura adecuada" ha concluido.

Abad, desde Milagro, Abad nos aclara que "estamos empezando la campaña de la cereza ahora y resulta que en las primeras variedades la campaña es larga, son un par de meses, y el agua ha afectado sobre todo a las primeras variedades que se cogen ahora a mitad de mayo en adelante. Hay variedades que se han visto bastante afectadas, con una merma, yo creo que hasta un 30 o 40% de lo que había. Pero los agricultores se lo han tomado a pecho y estamos fastidiados, pero están aprovechando a quitar las cerezas agrietadas para que eso no entorpezca la calidad de lo que se recoja".

"Hubo agua de granizo pero lo que más afectaba a la cereza, ha sido el tema de las aguas. Ha habido tormentas, luego salía el sol y eso provocaba el agrietamiento de las cerezas. Las primeras variedades que están ya entrando en color se abrieron más fácil. Entonces, a las primeras variedades, de la última quincena de mayo y primeros días de junio, les ha afectado algo porque estaban en la época de maduración. Para a las más tardías no les ha afectado nada, porque al final, están muy verdes y muy retrasadas y por eso no se han abierto" ha explicado Abad.