Terror y diversión para toda la familia: Sendaviva abre su temporada de Halloween con grandes novedades

El parque de la naturaleza Sendaviva ya ha dado la bienvenida a su esperada temporada de Halloween, una de las más populares del año. Desde este pasado sábado, los visitantes pueden disfrutar de una programación completamente tematizada, repleta de espectáculos, actividades y espacios ambientados en el terror familiar, apto para todos los públicos.

"Un año más, Halloween ha llegado a Sendaviva con muchas ganas y novedades", afirma en los micrófonos de Cope Navarra, Mikel Lacoma, gerente del parque. “Es una temporada muy fuerte, que gusta muchísimo. Ya desde hace tiempo venimos viendo que cada vez más visitantes eligen venir al parque en Halloween, y por eso nos vestimos de largo para esta época”.

Siete nuevas experiencias y espectáculos para todos los gustos

Lacoma destaca que esta edición de 2025 de Halloween en Sendaviva cuenta con importantes novedades, diseñadas para todos los públicos y con distintos niveles de intensidad en cuanto al miedo. “Hemos preparado siete nuevas experiencias: tres pasajes del terror, tres shows y un espectáculo de marionetas. Todo pensado con mucha ilusión”, explica.

Los nuevos espacios tematizados incluyen lugares como La casa de Bitelchús , un entorno divertido y con un nivel muy bajo de miedo ideal para los más pequeños. Además, el parque ha transformado otras zonas emblemáticas: la Vía Verde ahora es el Tren de la Bruja, el Bosquecillo está habitado por vampiros intrépidos y, para los visitantes más valientes, hay experiencias como La isla del Doctor Moreau o El laberinto de los niños del maíz, que suben un poco más la intensidad.

“Estamos haciendo pequeños ajustes, incrementando un poquito más el nivel de miedo en algunas de las experiencias porque los visitantes nos lo están pidiendo. Y eso es muy bueno”, reconoce el gerente. “Aunque siempre dentro de lo que nosotros llamamos ‘miedo familiar’, algo que disfruten tanto los niños como los adultos sin llegar a ser terror extremo”.

Concurso: la familia más terrorífica

Uno de los clásicos que vuelve este año es el concurso de la familia más terrorífica, un certamen que invita a los visitantes a disfrazarse y participar en la celebración. “Pueden participar todas las familias que visiten el parque disfrazadas con temática Halloween”, explica Lacoma. “Solo tienen que fotografiarse en uno de los tres ‘fotocalls’ que hemos preparado y enviar la imagen al correo concurso@sendaviva.com antes del 11 de noviembre”, advierte.

Un jurado seleccionará a las familias finalistas y la ganadora será premiada con un bono familiar para toda la temporada 2026. “Es una tendencia que va en aumento: cada vez más gente viene disfrazada y con muchas ganas de formar parte de la experiencia”, apunta.

Espectáculos, restauración tematizada y promociones especiales

Además de las experiencias de miedo, Sendaviva ha reforzado su oferta de entretenimiento y restauración para esta temporada. “Contamos con espectáculos en el circo, shows de Halloween y un espectáculo de marionetas”, comenta Lacoma. También se ha tematizado la zona de restauración del renovado pueblo medieval del parque, donde la decoración y la oferta gastronómica acompañan el ambiente terrorífico.

Para incentivar la visita, el parque ha lanzado varias promociones. “Tenemos una oferta especial: todos los visitantes que hayan venido en algún momento del año pueden regresar en Halloween con un 50% de descuento en la entrada”, detalla. Para ello, basta con enviar el ticket de la primera visita al correo info@sendaviva.com y recibirán un código descuento.

Además, quienes prefieran adquirir su entrada con antelación pueden beneficiarse de un descuento de 3 euros en la taquilla del punto de venta habilitado en el Centro Comercial La Morea de Pamplona.

Horarios de apertura

Sendaviva abre durante toda la temporada de Halloween los sábados y domingos, desde las 11:00 de la mañana hasta las 20:00 horas. “Estamos preparados para recibir a todo el mundo con mucha ilusión”, señala Lacoma.

Con todo este despliegue de experiencias, espectáculos, concursos y ambientación, Sendaviva se consolida como uno de los destinos familiares más atractivos para disfrutar del Halloween en Navarra. “Un placer para nosotros, sin duda, poder ofrecer un año más esta experiencia”, concluye su gerente.