Esta es la queja de los afectados por el retraso de la construcción de viviendas de Maristas: "No entendemos"

Las viviendas protegidas de Maristas continúan paradas. Los adjudicatarios continúan sin ver las obras arrancar y sin saber cuándo podrán disfrutar de su vivienda. A pesar de que tendrían que haber estado hechas antes que las libres, estas últimas ya están construidas y las de protección llevan un retraso de 21 meses y no hay una piedra puesta.

Se trata de una promoción de 108 viviendas protegidas en el centro de Pamplona que, 21 meses después de obtener la calificación provisional, el Grupo Arrasate no ha comenzado a edificar. La consejera de vivienda, Begoña Alfaro, insta a que se construyan pero no asegura que el Ejecutivo vaya a rescatar las viviendas protegidas del Plan de Maristas que la promotora no ha comenzado a construir. “Confío en que las obras se inicien de forma inmediata y, desde luego, es nuestra petición como departamento de vivienda. Tal y como se nos ha comunicado el Grupo Arrasate, hace tan sólo 3 semanas, parece que en breve iniciarán la ejecución de las obras”.

Los adjudicatarios se sienten preocupados e indefensos porque aún no saben cuándo van a empezar a construir sus viviendas ni a qué coste. Por ello han lanzado hoy un comunicado a quien corresponda.

La situación que viven con preocupación y dicen con indefensión. En primer lugar, critican que las viviendas no se han empezado a construir, llevan más de 20 meses de retraso. Según la promotora el retraso se debe a que el edificio necesita una obra compleja que conlleva más costes de construcción. “Durante los meses, ves que la obra no sale adelante y la única información que te facilita es que es un edificio histórico construido por el arquitecto Víctor Eusa. La fachada se tiene que mantener, es una obra de rehabilitación que va a salir mucho más cara y que va a tener un precio más alto de presupuestado inicialmente”. Un sobrecoste que ahora dicen tiene que asumir los afectados.

Algo que no se explican porque es vivienda protegida y eso es precio estipulado. Estiman que va a suponer un 1,6 millones de sobrecoste. Un sobrecoste que les exigen que asuman ellos porque como son cooperativa, la promotora les dice que lo tienen que asumir. Eso sí, cuando se metieron al proyecto la promotora les exigió constituirse como cooperativa.

“No entendemos cómo tenemos que ser nosotros, los adjudicatarios, los responsables de cubrir este sobrecoste. Cuando en ningún momento se informó de una cosa así a la hora de firmar el contrato y cuando, por ley, es totalmente imposible. Lo que nos dicen es que al ser cooperativa, el socio cooperativista es el que tiene que correr ese riesgo”, indica uno de los damnificados.

Por eso piden solución a la promotora y al Gobierno de Navarra. “Tanto Gobierno de Navarra, que fue el que dio el visto bueno a la salida de esta promoción, como la promotora Arrasate cubran ese sobrecoste. Yo entiendo que una persona particular, que es el que menos poder tiene, no puede ser el que tenga que hacerse cargo de eso”. Piden una solución y sino advierten acudirían a la via judicial.