Se ha creado una nueva plataforma bajo el nombre “Nuestro Corazón por Bandera". Se trata de una plataforma, formada por mujeres y familiares de guardias civiles. Ha nacido hace poco, tras la muerte, en acto de servicio, de dos guardias civiles en Barbate. Uno de ellos vivía en Pamplona, y fallecieron la noche del 9 de febrero en tareas de lucha contra el narcotráfico.

Nace de una forma espontánea. Tras los funerales, las mujeres de los agentes se reunieron y empezaron a crear grupos de WhatsApp en los que compartían su experiencia. La respuesta fue inmediata y se empezaron a crear delegaciones por todas las provincias.

¿Cuál es el objetivo? Su intención no es otra que la de dar voz en primera persona a las reivindicaciones que tienen. Por un lado, más medios, y, por otro, recursos para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y es que, ¿sabías que la Guardia Civil y la Policía Nacional no están consideradas profesiones de riesgo? Por ejemplo, la Policía Foral sí o, por poner otro ejemplo, lo son incluso los artistas. Esta es una de las reivindicaciones de la plataforma.

Desde la plataforma muestran su "hartazgo" por la situación y quieren poner voz a sus familias. Dicen, entre otras cosas, que no tienen libertad "para decir en qué trabajan sus padres o maridos". "Ya que los agentes no pueden pedir libremente las necesidades que tienen, nosotras estamos aquí para darles voz" afirma la mujer de un guardia civil.

La protagonista en COPE Navarra ha afirmado lo siguiente: "No podemos vivir pensando que nuestras parejas o hijos salgan a trabajar sin los medios adecuados", para sentenciar diciendo que hacen su labor "sin dignidad como guardias civiles o policías nacionales".

Carta de una hija de guardia civil

Una hija de un guardia civil ha escrito esta carta explicando cómo viven:

La verdadera situación de la Guardia Civil en el Norte de España.

El 20 de octubre de 2011, la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA) anunció el "cese definitivo de su actividad armada", marcando así el fin de una era de violencia indiscriminada. Sin embargo, este cambio no trajo consigo la paz esperada, sino que dio paso a un nuevo tipo de tormento: el verbal, psicológico y vejatorio. Este rechazo no solo se dirige hacia la Guardia Civil y la Policía Nacional, sino que también impacta de lleno en sus familias, quienes han forjado sus vidas en Navarra y el País Vasco como ciudadanos de pleno derecho.

¿Cuál es la situación hoy en día?

Actualmente, la situación presenta un panorama en el que los familiares de la Guardia Civil y la Policía Nacional viven con miedo e impotencia debido al trabajo de sus seres queridos. Se enfrentan a insultos, marginación social y diversas formas de hostigamiento, lo que genera un clima de tensión y vulnerabilidad en su día a día.

Para comprender mejor esta realidad es imprescindible conocer las historias de aquellos que están directamente afectados. Aquellos que no pueden decir a que se dedican sus cónyuges en el trabajo por miedo al rechazo de sus compañeros, o peor aún por miedo al despido. Aquellos que no pueden decirles a sus amigos a que se dedican sus padres por temor al acoso escolar. Aquellos que no pueden colgar su propio uniforme en el tendedero de su casa, igual que pasaba en época de terrorismo activo. Aquellos que tienen que enseñar a sus hijos que no pueden decir por las calles que sus papás o mamás son Guardias Civiles, sino por ejemplo camioneros. Aquellos que desgraciadamente siguen siendo señalados por la calle con burla aun cuando ETA ya se encargó de arrebatarles a sus seres queridos para siempre. Aquellos que, tras perder a un esposo o un padre, se ven obligados a vivir con temor constante, llevando consigo medidas de seguridad a donde quiera que vayan, por miedo a enfrentarse a nuevas formas de sufrimiento, como el vandalismo de sus vehículos, que solo agrega más dolor a su ya pesada carga. Lamentablemente, hay muchos más testimonios igualmente dolorosos que reflejan una realidad que persiste hasta el día de hoy, en pleno 2024.

Dando voz a aquellos hombres, mujeres y niños que enfrentan un calvario desconocido por la sociedad “Nuestro Corazón por Bandera” se compromete a exponer estas realidades ocultas, con el fin de que las familias de los que nos protegen estén por fin protegidas por la sociedad y la justicia.