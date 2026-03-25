Navarra se reinventa: una ofensiva de 3 millones de euros y talento joven para frenar la despoblación

Hoy en Cope Navarra se analizará en profundidad la lucha contra la despoblación en la Comunidad foral, un desafío que el Gobierno de Navarra aborda con una nueva convocatoria de subvenciones de casi tres millones de euros para “inversiones innovadoras” en las entidades locales.

Casi 3 millones para 143 municipios

La convocatoria destinará 2.923.923 euros para los ejercicios 2026 y 2027. Podrán acceder a estas ayudas un total de 143 municipios y 166 concejos navarros que se encuentran en riesgo de despoblación. Quedan excluidos los municipios del ámbito territorial del Pirineo, ya que cuentan con un plan estratégico y financiación propios.

Las inversiones que se pueden financiar se centran en habilitar viviendas de arrendamiento, promover salas multiusos para comedores o profesionales itinerantes, soluciones de movilidad accesible, reformas para ganar en accesibilidad o la creación de espacios de coworking. También se incluye la adquisición de tecnologías e inteligencia artificial para mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

Pueblos, laboratorios de talento

En paralelo a estas ayudas, el Ejecutivo foral impulsa los encuentros ‘Martes de Re_Población’, cuya segunda jornada se ha celebrado en Arteta bajo el lema ‘Pueblos, laboratorio de aprendizaje y creación’. Estos foros buscan profundizar en experiencias inspiradoras y exitosas para atraer y retener juventud con proyectos laborales y vitales.

Cantera de proyectos rurales

El Gobierno de Navarra también apuesta por las prácticas rurales remuneradas para acercar el talento universitario al territorio. Programas como Raíces‑Sustraiak de la UPNA, ‘Revitalizar el Patrimonio Rural’ de la Universidad de Navarra, o Campus Rural del MITECO, buscan generar oportunidades y arraigo en las zonas más despobladas.

Estos se suman a otras iniciativas como el proyecto Tejiendo Caminos, que recientemente recibió la visita del equipo de Biela y Tierra en la Sierra de Codés. Para dar cohesión y visibilidad a toda esta estrategia, el Departamento de Cohesión Territorial ha lanzado la nueva web Navarra frente a la Despoblación y perfiles en redes sociales.