Este es el motivo por el que la Inteligencia Artificial solo “recomienda” en temas de la salud, pese a que “acierta en el 99,9% de los casos”

Humberto Bustince ha repasado en COPE Navarra la actualidad de la Inteligencia Artificial. El experto cuenta las novedades y lo que viene en IA. Humberto es Fundador y responsable del Grupo de Investigación en Inteligencia Artificial y Razonamiento Aproximado de la Universidad Pública de Navarra, Premio nacional de informática 2019, Premio europeo de matemática difusa 2019, Fellow de la Asociación americana de ingeniería IEEE y Profesor Honoris Causa de la Universidad Federal de Río Grande, del norte de Brasil.

Estos son los cinco grandes restos que tiene que afrontar la Inteligencia Artificial en 2025: explicabilidad, interpretabilidad, adaptabilidad, sostenibilidad y legislación.

El gran problema y el riesgo que tiene la Inteligencia Artificial: "Esto no es gratis, es muy caro" LEER Y ESCUCHAR

Bustince afirma la Inteligencia Artificial acierta en medicina ya “en un 99,9% de los casos”. Un gran avance que tiene un problema: “No explica cómo llega a esa conclusión y no podemos con un papel interpretar cómo ha llegado hasta ahí”.

Humberto nos deja un ejemplo: “Supongamos que cojo una mamografía. Y tengo mi sistema. Yo empiezo a hacer lo que va a hacer el sistema capa a capa, tarda hace tres años, hay un momento que los modelos de lenguaje masivos, los LLMS no sabemos cómo funcionan. Entonces no puedo reproducir lo que hace el sistema a nivel teórico sobre el papel, por lo que no es interpretable. Mi pregunta es ¿Dejaría mi salud en manos de alguien que ni sabe explicar, ni sabe interpretar, acertando un 99,9% de las veces? Desde luego que no”.

Por lo que llega a la conclusión de que “los dos grandes problemas que tiene la Inteligencia Artificial actualmente. Eso hace que, evidentemente, los sistemas sean muy buenos, pero de recomendación”.

sostenibilidad de la ia

"Esto es muy claro. Ya lo hemos hablado muchas veces. Esto no es gratis. Por favor pido a las grandes compañías que cada vez que se mande un WhatsApp o se utilicen ciertas aplicaciones pongan el precio en euros, en este caso de lo que cuesta mandar esa foto O ese vídeo por WhatsApp" afirma con claridad.

Concluye Bustince con que “si a uno le dicen esto cuesta un euro por WhatsApp igual se lo piensa dos veces. Entonces estamos hablando de mucho ecologismo, pero es que esto es un consumo energético impresionante. Entonces los centros de cálculo tendrían que estar en sitios donde se pudiera controlar la energía que gastan”.