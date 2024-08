El gran problema y el riesgo que tiene la Inteligencia Artificial: "Esto no es gratis, es muy caro"

La Inteligencia Artificial es una revolución que ya ha llegado, que ya está aquí y que está cambiando muchas cuestiones de la vida. Tiene muchos beneficios, pero también algunos riesgos, como en muchas ocasiones, esos riesgos dependen del buen o mal uso del ser humano. Ujué alberga del 9 al 12 de agosto un Curso de Verano de la UPNA sobre la IA. Con acceso gratis se podrá asistir a conferencias, Coloquios, conciertos, documentales y exposiciones

La Inteligencia Artificial tiene dos grandes problemas, que no se use para hacer el mal y crear, por ejemplo, información, imágenes o audios falsos, pero también que hagamos un uso responsable. Humberto Bustince, coordinador del curso y catedrático de ciencias de la computación e inteligencia artificial de la UPNA y académico de Jakiunde, explica el coste de la IA: "No es gratis, al contrario, esto es muy caro. Pero cuando digo muy caro es muy caro".

Microsoft propuso al gobierno de Chile hace dos años, generar un centro de datos en unas condiciones muy especiales, cumplían todos los requisitos, pero tenía que consumir al día 7,5 millones de litros de agua, además agua no recuperable

Nunca nada es gratis, y se puede entender con esta explicación de Bustince, ya que "sales ya al manejo de WhatsApp, Aps, GPTs, etcétera, que son empresas que tienen sus servidores donde sea, pues su consumo energético es increíble. Tanto, es así, que Microsoft propuso al gobierno de Chile hace dos años, generar un centro de datos en unas condiciones muy especiales, cumplían todos los requisitos, pero tenía que consumir al día 7,5 millones de litros de agua, además agua no recuperable".

Y si nos vamos a nuestro día a día, algo tan cotidiano como el WhatsApp, atención a las equivalencias de gasto por acciones que hacemos muy a la ligera, ya que "una imagen vía WhatsApp es el coste aproximadamente de cuatro bombillas encendidas durante veinticuatro horas. Mandar una imagen, un vídeo, es el coste del consumo energético de una familia media de Estados Unidos durante un día".

La Inteligencia Artificial es una revolución, son sorprendentes muchos de los avances que han logrado, pero no sale de la nada, tenemos que ser conscientes de esto que dice Humberto: "Esto no es magia, que lo haces de forma digital, etcétera. Mantener los centros de cálculo refrigerados requiere un gasto de energía es impresionante". Tenemos mucho que aprender, y tenemos del 9 al 12 de agosto un curso de IA en Ujué al que podemos acceder con entrada libre.

Audio El Curso de Verano de la UPNA se celebra del 9 al 12 de agosto en Ujué





Información del curso

El curso de verano de Ujué se llevará a cabo del 9 al 12 de agosto y estará dedicado a la Inteligencia Artificial.

La IA en nuestras vidas es el título genérico del curso organizado por Jakiunde en el marco de los cursos de verano de la UPNA/NUP, con el patrocinio del Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, así como del Ministerio de Ciencia e Innovación, y la colaboración del Ayuntamiento de Ujué, el Planetario de Pamplona y Astronavarra.

El curso se lleva a cabo coincidiendo con el fin de semana de mayor actividad de las Perseidas e incluirá una observación nocturna de las lágrimas de San Lorenzo, organizada por el Planetario de Pamplona y Astronavarra, el 10 de agosto, sábado.

Además de la observación de estrellas, el programa del curso incluye conferencias y coloquios, tres conciertos, la emisión de un documental que clausurará el curso, y la exposición 24 Mujeres en las ciencias, artes y letras que permanecerá en Ujué del 5 de agosto al 2 de septiembre.

El curso de verano de Ujué está abierto a todos los públicos y no requiere inscripción previa; la entrada a las conferencias y coloquios es libre hasta completar aforo. Los conciertos se celebran en la iglesia-fortaleza Sta. María y el aforo es limitado, por lo que la entrada gratuita requiere registrarse en el siguiente enlace a partir del 1 de julio: www.jakiunde.eus/ujue