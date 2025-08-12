La importancia del peso y el empleo que generan las empresas familiares sigue en auge: "Las nuevas generaciones"

Un informe muestra con cifras el peso que tiene la empresa familiar en la economía y en el sector empresarial navarro. Queremos hablar de economía concretamente, de la empresa familiar, de la importancia y el peso que tiene en nuestra comunidad. Además, lo vamos a hacer con una serie de datos que nos muestran claramente. Por ejemplo, uno de ellos es que generan dos de cada tres empleos en nuestra comunidad, es decir, el 66%, que concentran el 58% del valor añadido bruto y que suponen el 53% de la facturación. Repito, tenemos que poner en valor y darle relevancia a las empresas familiares de nuestra comunidad, en este caso evidentemente de Navarra.

Mensaje para las nuevas generaciones de Izaskun Lara: "Pues a las nuevas generaciones les diría que su papel es clave, es esencial y fundamental, que no heredan solo una empresa, sino que heredan una historia, un compromiso y sobre todo la oportunidad de hacerla crecer y de adaptarse al mundo que viene, que me va, hay que decirles que no va a ser fácil, pero que no tengan miedo, porque pueden innovar, pueden seguir creciendo y sin perder la esencia, y pueden aprender muchísimo de las generaciones que les preceden y dejar un legado aún más fuerte del que han recibido ellos".