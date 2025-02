El estudio definitivo sobre la controversia del consumo de alcohol: "Esto dará la palabra final"

Un estudio de la Universidad de Navarra, con numerosos profesionales de la salud detrás, pretende poner luz en una de las controversias más recurrentes de los últimos tiempos: ¿Hay que evitar la ingesta de alcohol?

Hay voces médicas autorizadas que, en los últimos tiempos, apuestan por eliminar el consumo de cualquier bebida alcohólica como la opción más saludable. Sin embargo, hay otras voces, no menos autorizadas, así como grandes expertos en salud pública, que defienden que el consumo moderado de alcohol, se ha asociado con menor mortalidad en más de 100 estudios epidemiológicos (no experimentales). Especialmente cuando se hace con las comidas y, sobre todo, a partir de vino. Ese consumo moderado, en cualquier caso, se trataría de una copa al día en mujeres; y no más de dos, en hombres. Y, sobre todo, si se trata de vino.

La controversia se debe a que no hay ningún estudio experimental de gran tamaño con grupo control y asignación al azar (ensayo controlado y aleatorizado) que haya valorado esto, según indica Miguel Ángel Martínez Rodríguez, catedrático de Salud Pública de la UN y catedrático en Nutrición de Harvard.

El mayor ensayo realizado en la historia solo valoró 224 participantes seguidos 2 años. Ahora, el Consejo Europeo de Investigación (ERC) ha financiado, un Proyecto de Investigación Avanzada (2023-2028) a la Universidad de Navarra (España), como institución anfitriona, para realizar un ensayo experimental, controlado y aleatorizado, de 4 años (hasta 2028) para intervenir sobre más de 10.000 bebedores (hombres de 50-70 años o mujeres de 55-75 años que consuman más de 3 y menos de 40 bebidas por semana).

Se trata de UNATI (University of Navarra Alumni Trialist Initiative). Está abierto en cualquier punto de España (unati@unav.es). Los voluntarios que se están inscribiendo reciben trimestralmente dos consejos diferentes: abstención y moderación. Cada paciente decidirá si lo sigue o no. La hipótesis de partida es que el consumo moderado es mejor, o al menos equivalente (no inferioridad), a la abstención.

“Esto dará la palabra final”, asegura Miguel Ángel Martínez Rodríguez, director del estudio. “Yo no sé qué va a resultar, porque por eso investigamos. Podemos llegar al empate, que es lo que nosotros de entrada teníamos como hipótesis, que sean equivalentes las dos opciones. Podemos llegar a que sea mejor la abstención. Podemos llegar a que sea mejor la extensión para prevenir una enfermedad y no para otras. O podemos llegar a que sea mejor la copa de vino en las comidas”