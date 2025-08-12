Encuentran a una perra de raza galgo en extrema delgadez, mientras investigan al dueño, cuidan al animal y la evolución es sorprendente

Guardia Civil ha investigado a un vecino de la Ribera como presunto autor de un delito de abandono de animal domestico

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Navarra han investigado a un vecino de Azagra como presunto autor de un delito contra la protección de los animales domésticos en su modalidad de abandono.

El caso se remonta a finales de junio, cuando los servicios municipales de Funes localizaron, en el término municipal de Peralta, a una perra de raza galgo en estado de extrema delgadez. El animal, que presentaba heridas en la piel provocadas por la fricción de sus huesos debido a la inanición, fue rescatado y atendido de inmediato por personal municipal, iniciando un proceso de recuperación con alimentación controlada y cuidados veterinarios.

Gracias a la lectura del microchip, los agentes pudieron identificar al propietario del animal. El hombre declaró que la perra se había escapado solo cuatro días antes, aunque los hechos demostraban que llevaba 27 días sin control. Además, no notificó su desaparición a las autoridades ni a ninguna entidad competente.

Las diligencias han sido remitidas a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Tafalla. Mientras tanto, la galga —bautizada como “Polémica”— continúa recuperándose bajo custodia en las instalaciones municipales de Funes, a disposición judicial.

LA RECUPERACIÓN CON CUIDADOS

La imagen de "Polémica" que encabeza la noticia, contrasta con la que presenta en la actualidad tras los cuidados que ha recibido en las instalaciones municipales de Funes. Hidratación, alimentación, cuidados y cariño han cambiado por completo la figura del galgo.

Guardia Civil Estado actual del galgo tras los cuidados que ha recibido al ser rescatada

LA RAZA DE LOS GALGOS

Galgo español: una raza noble y veloz, víctima frecuente de abandono

El galgo español es una de las razas caninas más antiguas y emblemáticas de la península ibérica, conocida por su velocidad, elegancia y resistencia. Utilizados tradicionalmente para la caza de liebres y competiciones de carreras, estos perros destacan por su cuerpo estilizado, patas largas y gran capacidad atlética.

A pesar de su fortaleza física, los galgos son animales sensibles, tranquilos y muy afectuosos en el entorno familiar. Su metabolismo rápido y bajo porcentaje de grasa corporal los hace especialmente vulnerables a la desnutrición si no reciben una dieta adecuada.

En España, organizaciones de protección animal advierten de que esta raza sufre cada año altas tasas de abandono, especialmente al finalizar la temporada de caza. La concienciación y el control de la cría son clave para evitar casos de maltrato y garantizar su bienestar.