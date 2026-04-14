Educación explica el reajuste de aulas en la concertada por la caída de la natalidad: "hay 700 solicitudes menos"

El director general de Educación, Gil Sevillano, ha explicado a Cope Navarra los motivos detrás del reajuste de unidades en la enseñanza concertada para el próximo curso, una medida que responde principalmente al descenso demográfico y a una adecuación de la oferta de plazas. Sevillano ha querido aclarar que la propuesta inicial de reducir unidades en Infantil de 3 años para el curso 25-26 afecta tanto a la red pública como privada y que la información participada en la reunión sobre conciertos "es un punto de partida en el proceso de renovación de conciertos con los centros concertados para los próximos cuatro años".

Los criterios para el ajuste

El departamento ha aplicado tres criterios técnicos para determinar las necesidades de concertación. El primero es que la ratio media de la etapa en el centro concertado no puede ser inferior a la media de los centros públicos de su zona, fijada en 17 alumnos por aula en Pamplona y comarca y en 15 para el resto de Navarra. El segundo criterio es que las unidades concertadas no superen las solicitudes recibidas. Finalmente, se busca evitar una “oferta sobredimensionada” de plazas en un área geográfica concreta.

En Pamplona ciudad, habiendo escolarizado a todo el alumnado que en primera opción ha pedido un centro concertado, nos sobrarían más de 100 plazas" Gil Sevillano Director general de educación

Sevillano ha ilustrado esta situación explicando que solo en Pamplona, tras escolarizar a todos los alumnos que solicitaron un centro concertado en primera opción, "aún vamos a disponer, solamente contando las plazas de la concertada, de más de 100 plazas". Esta circunstancia evidencia un exceso de oferta que la administración busca corregir para hacerla más eficiente.

El sistema de ratios y casos concretos

El director general ha detallado también la complejidad del sistema de ratios. Aunque la normativa general establece un máximo de 25 alumnos por aula, en Navarra se reduce a 20 para los centros (públicos o concertados) con un índice ACNAE negativo, que valora el porcentaje de alumnado vulnerable. Sin embargo, hay colegios que no tienen este índice, por lo que les corresponde la ratio de 25.

Ponemos un ejemplo: un centro con 4 líneas recibe 77 solicitudes para una oferta prevista de 100 plazas (4 unidades). Educación propone dejarlo en 3 unidades (75 plazas), ya que una cuarta generaría un "exceso de 23 plazas", mientras que ahora solo dos alumnos deberían ser reubicados según sus siguientes opciones. En la misma línea, imaginemos que en la misma zona, otro colegio recibe 38 solicitudes, que se cubren con dos unidades. En conjunto, ambos centros ofertarán 125 plazas para 115 solicitudes, un excedente de 10.

Un proceso de admisión por puntos

Ante la inquietud de las familias, Sevillano ha recordado que el proceso de admisión no garantiza la plaza en la primera opción, sino que se basa en un sistema de puntos (hermanos, proximidad, renta) que determina el orden de acceso. "Una familia, hoy por hoy, no puede saber de antemano" el resultado final, ya que la baremación se aplica sobre el total de solicitudes. El sistema actual permite que un alumno con más puntos para un centro elegido en segunda opción pueda obtener plaza por delante de otro que lo eligió como primera pero tiene menor puntuación.

La razón de fondo de este reajuste general de 14 líneas, según ha concluido Sevillano, es la caída de la natalidad. "Cuando se hizo la anterior renovación del concierto, que fue en el año 22, [...] teníamos más de 700 solicitudes por encima de las actuales en todo Navarra". La medida actual, por tanto, es un reajuste a la demanda real del sistema educativo.