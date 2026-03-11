La división política y el rechazo de las víctimas marcan el Día de las Víctimas del Terrorismo en Navarra

Hoy 11 de marzo se celebra el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, un día oficial a escala europea que conmemora a las víctimas del terrorismo que hayan sufrido daños causados por atentados terroristas cometidos en la Unión Europea.

Tensión por la abstención de Bildu

Este lunes la Mesa del Parlamento aprobaba un acuerdo con motivo del 11 de marzo, Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, presentado por los grupos PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin. La votación se ha saldado con el apoyo del presidente, Unai Hualde, y otros tres miembros de la Mesa, frente a la abstención del secretario segundo, Adolfo Araiz, de EH Bildu. Este mismo acuerdo había sido rechazado previamente como Declaración Institucional debido, precisamente, a la abstención de EH Bildu.

Desde UPN han lamentado que la formación abertzale "siga sin condenar esta violencia" y han confirmado que no acudirán al acto organizado por el Gobierno en solidaridad con las víctimas de ETA. El popular Javier Esparza ha declarado que "hay una reclamación, una exigencia de las víctimas del terrorismo al Gobierno, pidiendo que no pueden compartir espacio con Bildu. Hoy Bildu se ha vuelto a abstener porque no quiere condenar el terrorismo y eso es doloroso y no lo compartimos".

ANVITE se desmarca del homenaje

Por su parte, la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA (ANVITE) se ha desmarcado del acto institucional y ha anunciado que no acudirá a la conmemoración. La asociación ha vuelto a rechazar la invitación del Ejecutivo foral, denunciando su "hipocresía" en el trato a las víctimas de ETA en Navarra.

En un comunicado, ANVITE ha explicado que mantiene las mismas razones de años anteriores para no participar. Según señalan, la herida sigue abierta por culpa de actuaciones del Gobierno foral con las que muestran una "profunda disconformidad".