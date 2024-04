El Día del Libro saca todo su potencial a la calle en Navarra:"No hay excusa para no leer"

El tiempo lluvioso y desapacible no ha frenado la conmemoración del Día del Libro en Navarra, en la que libreros y editores han vuelto a salir a la calle para acercar aún más su oferta a los lectores, de forma que "no hay excusa para no leer".

lo ha dicho en declaraciones a EFE el presidente de la Asociación de Librerías de Navarra Diego de Haro, Dani Rosino, uno de los 18 libreros y 6 editoriales que este martes han participado en la XVII Feria del Libro y de la Flor instalada en el centro de Pamplona en colaboración con el Ayuntamiento.

Como otros años, los veinte puestos de venta posibilitan a clientes y visitantes conocer todo el proceso de producción de los libros y, para animar a la lectura, durante este día se aplica un 10 % de descuento en todas las compras, tanto si se realizan en las carpas exteriores como en las librerías físicas.

También en Tudela han sido tres las librerías que han colocado sus puestos de venta en la Plaza de los Fueros, y a lo largo de la jornada hay otros actos relacionados con esta conmemoración, como la entrega de premios del 22 Concurso de Microrrelatos organizado por el grupo literario Traslapuente.

Mientras, en Pamplona, Dani Rosino señalaba que, pese al mal tiempo, los libreros querían "sacar los libros a la calle, ofrecer el servicio que hacemos todo el año poniendo un pie en la ciudad y salir a buscar a la gente", en una Comunidad que destaca en todas las estadísticas por sus altos índices de lectura entre la ciudadanía.

Por ello, "al margen de las cuestiones climáticas, la gente debe saber que aquí hay libros para todo el mundo. No hay una excusa para no leer, eso ya no vale", invitaba con humor.

A media mañana la consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola, también ha paseado entre los puestos de libreros y editores, en "un día muy bonito que hay que seguir celebrando a pesar del mal tiempo, porque nos ayuda a visibilizar el libro, a visibilizarlo en la calle, también a las personas, a las librerías".

A ellas "acudimos para que nos recomienden un libro que probablemente los libreros y libreras de proximidad nos conocen bien y nos recomiendan el título que más nos va a ayudar en ese momento o quizá el que nos pueda despertar interés e inquietud", ha señalado en declaraciones a EFE.

Es por ello "un día importante, señalado en el calendario, que no debe faltar a pesar de este mal tiempo", ha dicho una Esnaola que también ha coincidido en subrayar a Navarra como una comunidad con "unos índices de lectura muy altos, por no decir la comunidad con mayor de lectura de libros. Y eso es señal de una buena salud desde el punto de vista cultural" .

Para la consejera, Navarra "se caracteriza por ser una sociedad reflexiva, crítica. Siempre tenemos algo que decir, y eso es muy positivo porque, desde la diferencia, intentar el diálogo y el consenso creo que ayuda a avanzar mucho mejor como sociedad".

Un libro y una rosa solidaria

En todo caso y, como en años anteriores, las flores también tienen en esta jornada su protagonismo en el Día del Libro, de forma que el tradicional reparto gratuito de flores, siguiendo la estela de San Jordi en Cataluña, dio paso el año pasado a una iniciativa solidaria, que vuelve a repetirse en esta edición en la Feria de Pamplona.

Ésta consiste en que la ciudadanía puede colaborar con iniciativas sociales adquiriendo, al precio simbólico de un euro, una rosa. Para ello se ha habilitado un espacio específico de reparto de flores, que está atendido por personal voluntario de COCEMFE, Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Navarra.

Ésta ha sido la entidad elegida por la Asociación de Librerías de Navarra Diego de Haro como destinataria de los beneficios que se generen con la venta de las flores. El importe recaudado se destinará íntegramente a la compra de libros por parte de la Asociación de Librerías Diego de Haro y será ese lote de libros el que se entregue a COCEMFE.

No obstante las de la salida a la calle de los libreros en Pamplona y Tudela han sido solo una de las muchas evidencias de la celebración, a la que como todos los años no ha faltado la lectura pública de "El Quijote", un acto que se repite a lo largo y ancho de la geografía estatal y que en Navarra ha cumplido en esta ocasión 25 años.

También se han unido a esta jornada las 19 oficinas de Correos en Navarra (11 en Pamplona y su cuenca y 8 en el resto de la Comunidad), con ventas de libros de un amplio catálogo de publicaciones.