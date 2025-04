Datos dispares en Semana Santa; bien para los hoteles y peor para el turismo rural

Mientras que los hoteles han registrado ocupaciones en torno al 85% en el conjunto de la Semana Santa, los establecimientos vinculados al turismo rural no han tenido tanta suerte y se han quedado, de media, en el 70%, lo que supone quince puntos menos con respecto al año pasado. Datos que preocupan al sector puesto que estas fecha han sido siempre un buque insignia para casa rurales o campings. La previsión de mal tiempo anunciado con días de antelación ha estado detrás del bajón; aunque no ha sido el único motivo.

En los micrófonos de COPE Navarra ha estado Ana Beriáin, la presidenta de la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra que ha reconocido que "en líneas generales no ha ido tan mal como esperábamos y esperábamos que no fuera muy buena porque la previsión meteorológica era muy mala, y se ha estado anunciando el mal tiempo durante varios días y al final eso pues cala entre los turistas lógicamente". "Ha habido mucho turista que se ha caído en el último momento con cancelaciones precisamente por el mal tiempo anunciado y ha decidido no viajar".

Eso sí, la presidenta de la asociación profesional aclara que "hay que diferenciar un poco el tema de la ocupación de hoteles en Pamplona donde no ha ido mal la Semana Santa. Hemos estado entre un 85 y 90 por ciento los días principales. El resto de la Semana Santa no ha sido mala tampoco, ha habido una ocupación bastante buena. La hostelería en Pamplona, sobre todo en las tonas más turísticas, como el Casco Viejo, no ha ido mal, pero tampoco ha sido tan buena como el año pasado. Y luego, el turismo rural sí que ha tenido peores ocupaciones que el año pasado".

La razón en este estancamiento o descenso de las cifras se debe, según Beriáin, "principalmente al tiempo; es que condiciona mucho. No es lo mismo ser turismo en una ciudad que bueno, pues te puedes poner un chubasquero y echarte el paraguas encima a estar haciendo turismo rural. Es diferente estar en contacto con la naturaleza en el medio ambiente. Entonces lógicamente hay un freno en las reservas si hay una predicción de mal tiempo".

EL TURISMO RURAL CAE

Beatriz Huarte de Turismo Rural Navarra, ha aclarado en COPE Navarra que "cuando hablamos de datos de ocupación, hablamos de todo tipo de alojamientos rurales, no solo casas rurales, sino también hoteles, albergues". "Y los datos que podemos dar es que hemos estado en torno a un 71% de ocupación en alojamientos de alquiler íntegro que llamamos casas o apartamentos y un 66% en habitaciones, o sea en alojamientos el 60% han tenido todas sus habitaciones ocupadas" ha destacado.

Y en comparación con otros años, Huarte aclara que "tenemos peores datos que en años anteriores. Comparando el dato de alojamientos alquiler íntegro el año pasado hablábamos más de un 85% de ocupación con lo cual es una caída significativa". "Es evidente que el tiempo ha afectado pero también pensamos que no es la única causa" señala.

"Estamos en una situación, en un escenario también de incertidumbre, política y económica y creemos que eso también está afectando, porque la gente tiene miedo a que puedan suceder ciertas cosas y entonces te retraes un poco más" ha afirmado Beatriz Huarte.

Sobre cómo revertir la situación, desde Turismo Rural Navarra se apunta a que "estamos en continuo" proceso de análisis "porque llevamos unos años de muchos cambios". "Nos está llevando quizás a trabajar en otras fechas del año, que antes igual no se deba tanto. Y con todo esto nos debemos ir adaptando continuamente".