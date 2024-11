Conoce cuáles son los principales riesgos de incendio en los hogares: "El humo siempre es tóxico"

En Navarra, durante 2024 se han registrado aproximadamente 139 intervenciones en incendios residenciales, de los cuales 96 afectaron directamente a viviendas (incluyendo apartamentos y casas unifamiliares), mientras el resto fueron en áreas como cubiertas, chimeneas, sótanos, y garajes. Este número es muy parecido al de años anteriores, aunque ligeramente menor que en 2023, cuando se reportaron 286 siniestros en edificios residenciales, y en 2022, con 269 incidentes similares.

Este miércoles 13 de noviembre se ha declarado un incendio en una habitación de la planta superior de una vivienda en Zizur Mayor, que no ha provocado heridos y que ha sido sofocado por los Bomberos. Ocurría en la calle Zabalgain. Además, también un joven de 19 años resultaba herido al saltar de un segundo piso cuando intentaba huir de otro incendio que se había registrado en la vivienda en Corella. Los incendios en viviendas se incrementan en invierno.

En noviembre se producía un incendio en una nave industrial en el polígono de Agustinos en Orkoien. En septiembre, también hubo incendio en el edificio de Policía Municipal de Pamplona. Los incendios en edificios, naves industriales y demás no son habituales afortunadamente, pero son más frecuentes de lo que nos pueda parecer, según indica Gabriel Muñoz, director gerente de APTB (La Asociación Profesional de técnicos de bomberos): “Las chimeneas, las calefacciones, los braseros, los productores de calor que no están en buen estado, aparatos eléctricos que puedan tener una mala conexión...”. Son muchas las causas de un posible incendio. “En Navidad nosotros hacemos mucho hincapié, por ejemplo, en no dejar las luces del arbolito encendidas por la noche”.

El principal riesgo de los incendios es el humo, los gases que produce el fuego, que son siempre tóxicos. “Cualquier elemento que arda produce un humo tóxico, que es la principal causa de muertes en incendio en España. El 70% aproximadamente de las personas que mueren en incendio en España es por inhalación de humo. A muchos de los muertos en incendio ni siquiera les toca el fuego”.

Por eso desde Observatorio Nuevos Riesgos de Incendio (OBS), una iniciativa que agrupa a 12 entidades de los sectores de ingeniería, seguridad y edificación, está impulsando una revisión de la normativa española sobre protección contra incendios. Centrándose, sobre todo, en las fachadas. “Las fachadas ventiladas tienen muchas ventajas. Entre esas cosas, el ahorro energético, frescor en verano, protección de calefacción en invierno. Pero hay una serie de materiales que, aunque están admitidos en España, siguen teniendo un nivel de de combustión para nosotros elevado”.

Además, Gabriel Muñoz ha indicado que con la llegada del invierno, las chimeneas son otro foco importante de incendios. Ha dado una serie de consejos para el correcto uso de las mismas. Por ejemplo, no dejar encendida la chimenea por la noche, ni siquiera con rescoldos. Ventilar las habitaciones donde hay chimenea. Y revisar y limpiar las chimeneas con desolladores cada dos años.