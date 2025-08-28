Comienzo de curso: 3.800 personas participan en la Jornada de Bienvenida de la Universidad de Navarra

Alrededor de 3.800 personas participarán este jueves, 28 de agosto, en la Jornada de Bienvenida de la Universidad de Navarra. El evento, dirigido a los nuevos estudiantes y a sus familias, tendrá lugar en el polideportivo del centro académico. En total, este curso 2025-26, que comienza el próximo lunes, 1 de septiembre, la Universidad acogerá a más de 2.500 alumnos nuevos de primer curso en los diferentes grados.

Aunque el proceso de incorporación continúa abierto, hasta el momento se han matriculado 2.517 estudiantes: 846 internacionales, de 77 países, y 1.671 nacionales (de ellos, 661 navarros). Asimismo, este semestre realizarán un programa de intercambio 396 alumnos de universidades de 40 países.

La jornada se dividirá en dos sesiones, dirigidas a diferentes facultades y escuelas. La primera comenzará a las 10 horas con la bienvenida de la rectora, María Iraburu, y en ella participarán los alumnos de las facultades de Económicas, Comunicación, Derecho, Derecho Canónico, Filosofía y Letras, Teología, Eclesiástica de Filosofía e ISSA-School of Applied Management. A continuación, habrá una sesión titulada 'El buen universitario', a cargo del profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y director del Instituto Core Curriculum Ricardo Piñero, y el encuentro finalizará con una mesa redonda con profesores y estudiantes.

La segunda, que seguirá el mismo esquema, está dirigida a universitarios de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y de las facultades de Ciencias, Educación y Psicología, Enfermería, Farmacia y Nutrición, y Medicina. Tras la intervención de la rectora, en esta ocasión será Ignacio López Goñi, profesor de la Facultad de Ciencias y director del Museo de Ciencias, quien ofrezca la sesión principal, a la que seguirá también una mesa redonda con docentes y alumnos.