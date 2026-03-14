Alfonso Echávarri, psicólogo y biólogo, desmonta los mitos del suicidio: "Quieren dejar de sufrir, no morir"

La actualidad ha vuelto a poner el foco sobre una trágica realidad. A raíz de este suceso, el psicólogo y biólogo Alfonso Echávarri ha analizado en los micrófonos de COPE Navarra las claves de la conducta suicida, subrayando que se trata de un fenómeno complejo. "El suicidio es multicausal, hay muchas causas", afirma, rechazando las explicaciones simplistas que apuntan a un único culpable, como el acoso escolar.

El vaso que se va llenando: los factores de riesgo

Para ilustrar la complejidad del suicidio, Echávarri utiliza la metáfora de un vaso que se va llenando poco a poco con diferentes elementos. Entre las variables personales que pueden aumentar el riesgo, el director técnico del Teléfono de la Esperanza en Navarra destaca la presencia de trastornos mentales como la ansiedad o la depresión, pero también rasgos de la personalidad como "personalidades muy exigentes, con excesiva sensibilidad hacia las cosas, el perfeccionismo también suele estar por ahí".

El experto también llama la atención sobre una "baja tolerancia a la frustración" que observa en muchos jóvenes, unida a un "umbral de estrés excesivamente bajo". A esto se suma, según Echávarri, una peligrosa "falta de habilidades para pedir ayuda", que provoca que la persona se enfrente a su sufrimiento en soledad y "se lo coman solos".

El entorno familiar juega un papel crucial. El psicólogo explica que las familias "con una falta de estructura sana", donde "no se practica la escucha", o en las que se viven "situaciones vitales muy estresantes" como violencia, abusos o conflictos graves, constituyen un importante factor de riesgo.

Finalmente, el entorno escolar es el tercer gran pilar. Dificultades como el "bajo rendimiento escolar", el "aislamiento" y, de forma destacada, el "acoso o ciberacoso" son elementos determinantes. Echávarri puntualiza que el bullying "multiplica el riesgo", pero insiste en que no suele ser el único factor, criticando que en el reciente caso que ha conmocionado a Navarra "lamentablemente se está apuntando exclusivamente hacia el bullying o el ciberbullying".

Las señales verbales y no verbales que alertan del riesgo

Alfonso Echávarri detalla una serie de señales de alerta que pueden indicar un riesgo suicida. Entre las verbales, destaca la "desesperanza", un concepto que diferencia claramente de la desesperación. "En la desesperación hay rabia, hay vida. En cambio, en la desesperanza, como que ya no hay nada que hacer, nada va a cambiar", aclara.

No quieren morir, lo que quieren es dejar de sufrir" Alfonso Echávarri Psicólogo y Biólogo

Canva Persona llorando

Otras alertas verbales incluyen la expresión de una "falta de percepción de valía", sentimientos de vergüenza y culpabilidad o la comunicación directa del "deseo de morir". Sobre esto, Echávarri sostiene que es una petición de ayuda. "Las personas que están pensando en suicidarse o lo han consumado, en realidad no quieren morir, lo que quieren es dejar de sufrir y esto hay que decirlo muy claro", recalca, criticando la postura de "que cada uno haga lo que quiera con su vida" por ser una visión que "no entiende absolutamente nada de lo que es la dinámica suicida".

Si le preguntamos a una persona en riesgo nos dirá que está deseando morir" Alfonso Echávarri Psicólogo y Biólogo

Además, el psicólogo desmiente la creencia de que no se debe preguntar directamente sobre el suicidio. "Cuando una persona está en riesgo, sea joven o sea adulta, y le preguntamos, nos lo va a decir. Nos van a decir que están deseando morir", asegura. Estas señales verbales se pueden complementar con otras no verbales, como intentos de suicidio previos, cambios bruscos en los hábitos de sueño o alimentación, desatender el cuidado personal o un descenso repentino del rendimiento escolar.

¿Qué se puede hacer?

Ante la duda o la certeza de que alguien cercano está en riesgo, Alfonso Echávarri ofrece una pauta principal, clara y directa. Para el psicólogo, la acción más importante y fundamental es la escucha activa y sin prejuicios. "Si yo tengo conocimiento o alguien me manifiesta que está pensando en acabar con su vida, lo más importante de todo es escucharle", concluye.