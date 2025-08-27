Accidente mortal en Navarra: fallece un hombre de 38 años tras volcar un camión en la AP-15 en Olite

Fallece el conductor de un camión en una salida de vía en la AP-15 en Olite

Un hombre de 38 años ha fallecido la madrugada del miércoles tras sufrir una salida de vía el camión que conducía en la AP-15 en Olite.

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 3.59 horas del miércoles y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Tafalla, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada) y patrullas de Tráfico de la Policía Foral, según ha informado el Gobierno de Navarra.

El siniestro se ha producido cuando el camión que conducía el fallecido ha sufrido una salida de vía y ha volcado a la altura del punto kilométrico 43 de la AP-15 (Autopista de Navarra).

Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar la vida del camionero, que se encontraba atrapado en el interior del vehículo y ha fallecido en el lugar.

El cuerpo del camionero será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será practicada la autopsia. Efectivos de la Policía Foral instruyen las diligencias del siniestro.