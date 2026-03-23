Sendaviva estrena su 23ª temporada con una afluencia récord

Sendaviva ha inaugurado su 23ª temporada con un notable éxito de público, registrando la visita de más de 4.000 personas durante el puente de San José. El parque de Arguedas permaneció abierto durante cuatro jornadas consecutivas, de jueves a domingo, para dar el pistoletazo de salida a un nuevo año de actividad.

La gran mayoría de los visitantes que acudieron a esta primera cita del año procedían del País Vasco, que supusieron un 49% del total, seguidos de los propios navarros, con un 33%. Durante estos días, las familias han podido disfrutar de la oferta completa del parque, que incluye sus amplios espacios con animales, exhibiciones como la de "Rapaces del Mundo: Técnicas de Caza" y más de 30 atracciones para todas las edades.

Un motor turístico para Navarra

Mikel Lacoma, gerente de Sendaviva, ha valorado de forma muy positiva la respuesta del público en este inicio. Lacoma ha afirmado que "Sendaviva continúa trabajando para ofrecer una experiencia completa que combina la diversión, la naturaleza y el cuidado del medio ambiente".

Sendaviva continúa trabajando para ofrecer una experiencia completa que combina la diversión, la naturaleza y el cuidado del medio ambiente" Mikel lacoma

Además, el gerente ha subrayado el papel clave del parque en la economía local, consolidándose como "uno de los principales motores turísticos y económicos de la Ribera de Navarra", ya que atrae a visitantes de diversas comunidades y genera una importante actividad en la zona.

Entradas y descuentos

Las entradas para visitar el parque pueden adquirirse tanto en las taquillas como de manera anticipada a través de su página web, Sendaviva.com. El parque mantiene su política de descuentos por compra anticipada, que ofrece rebajas de hasta 8 euros por entrada. Asimismo, existe la opción de comprar los pases con un descuento de 3 euros en el punto de información de la sociedad pública NICDO, ubicado en el centro comercial La Morea, con un horario de 9:30 a 21:30 horas de lunes a sábado.