Protección Civil Tudela: 40 años sirviendo a los demás

Sábado 11 de octubre, en el Teatro Gaztambide, acto 40 aniversario de Protección Civil.

-10:00 horas, recepción de asistentes.

-10:15 horas, acto institucional con entrega de medallas y reconocimientos.

-12:00 horas, conferencia 'Salvar Vidas' con Miguel Assal.

Con motivo de la conmemoración del 40º Aniversario de Protección Civil de Tudela, el próximo sábado 11 de octubre de 2025 se celebrará la conferencia “Salvar Vidas”, a cargo de Miguel Assal, experto en emergencias, técnicas de rescate y primeros auxilios.

El acto tendrá lugar en el Teatro Gaztambide, a las 12:00 horas, y está abierto a toda la ciudadanía. La entrada es gratuita, pero será necesario retirar invitación previa.

Con esta conferencia, Protección Civil de Tudela quiere poner en valor su labor a lo largo de cuatro décadas al servicio de la seguridad y el bienestar de la población, y ofrecer a la ciudadanía una oportunidad de conocer de primera mano técnicas y conocimientos que pueden resultar vitales en situaciones de emergencia.