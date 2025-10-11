Pilar Del Pueblo, psicóloga valenciana: “Cada vez que llueve, muchas personas reviven el miedo”

Cada vez que llega una lluvia torrencial o una alerta roja, en muchas zonas de la Comunidad Valenciana algo se remueve. Así lo explica en Mediodía COPE Pilar del Pueblo, vocal del Colegio Oficial de Psicología de Valencia, que reconoce que todavía son muchas las personas que viven con ansiedad, miedo o insomnio cada vez que las nubes descargan con fuerza. “Desde el primer día estuvimos trabajando con toda la población afectada. Al principio en la fase de emergencia, y ahora en la recuperación, que es la parte más importante”, explica Del Pueblo.

Atención por fases

Nada más ocurrir la tragedia de la DANA el colegio puso en marcha un dispositivo de atención psicológica en distintas fases. Primero, una intervención inmediata para atender a las víctimas del desastre, después, equipos especializados en trauma para tratar los casos más graves, y finalmente, programas de acompañamiento a largo plazo.

Las consecuencias emocionales siguen presentes un año después. “Fue una situación muy traumática, con riesgo real para la vida. Es normal que las personas vuelvan a sentir miedo cuando ven llover de nuevo” apunta la psicóloga.

Del Pueblo recuerda que no solo quienes vivieron el peligro en primera persona sufren secuelas, sino también quienes lo presenciaron en familiares o vecinos. “Ambas situaciones son muy duras. A veces lo que más duele es la impotencia de no haber podido hacer más”, explica.

Si la angustia no desaparece

Esa reacción emocional, dice, “es completamente normal”. El problema llega cuando la angustia no desaparece. “Hay que prestar atención cuando esa situación no nos deja volver a la normalidad. Cuando el miedo se mantiene, necesitamos ayuda profesional”. La vocal del Colegio de Psicólogos de Valencia advierte que en muchos municipios las lluvias intensas vuelven a activar esa alerta emocional. “Hay personas con alteraciones del sueño, irritabilidad o ansiedad que se reavivan cada vez que se anuncian lluvias o crecen los barrancos.”

Ayuda para quienes no tienen tiempo de pedirla

Entre los proyectos actuales del Colegio destaca uno especialmente dirigido a adultos que, por sus rutinas laborales, no pueden recibir ayuda. “Estamos yendo a los propios lugares de trabajo para dotar de herramientas de afrontamiento a quienes vivieron la DANA. Muchas veces los adultos no tenemos tiempo de cuidarnos”, explica Del Pueblo.

El objetivo es cuidar la salud mental como parte fundamental de la recuperación personal y económica. “La recuperación económica de esas zonas depende también de la recuperación de las personas”, subraya.