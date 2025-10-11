La Media Maratón de Gijón vuelve este sábado con novedades: estos son las restricciones al tráfico por la celebración de la carrera
La decimocuarta edición de la prueba 'Villa de Jovellanos' estrena fecha y lo hace con éxito: se han inscrito 2.500 personas -600 más que el año pasado-, lo que supone récord de participación
Gijón celebra, este sábado, una de sus pruebas deportivas más reconocidas: la MBA Media Maratón de Gijón 'Villa de Jovellanos', que alcanza su edición número 14, bajo la organización del Patronato Deportivo Municipal y la AD Gijón Atletismo. Lo hace, además, con nueva fecha y nuevo horario: a las 17:30 horas.
La prueba tendrá su salida en la avenida de Albert Einstein y el siguiente recorrido: km 1, avenida de Justo del Castillo y Quintana; km 2, paseo del Doctor Fleming (Puente del Piles); km 3, avenida de El Molinón y Enrique Castro González 'Quini'; km 4, avenida de Justo del Castillo y Quintana (rotonda con la escultura 'Hacia la luz'); km 5, avenida de Justo del Castillo y Quintana; km 6, paseo del Doctor Fleming(Carretera Piles-Infanzón); km 7, Carretera de la Providencia; km 8, Avenida de José García Bernardo (Puente del Piles); km 9, avenida de Rufo García Rendueles; km 10, calles Cabrales, Ventura Álvarez Sala, Melquiades Álvarez y Muelle de Oriente; km 11, calle Rodríguez San Pedro, avenida de José Manuel Palacios, calles Palafox y Mariano Pola; km 12, avenida de Galicia y calles Laboratorios y Chile; km 13, Camino del Cortijo y calle Lloréu; km 14, avenida de José Manuel Palacio; km 15, calles Marqués de San Esteban, Corrida, San Antonio, San Bernardo y Jovellanos; km 16, calles Capua y Eladio Carreño; km 17, avenidas de Rufo García Rendueles y El Molinón; km 18, avenida de Enrique Castro González 'Quini' y Carretera de Villaviciosa; km 19, calle Ezcurdia y avenidas de Castilla y de la Costa; km 20, Carretera y Villaviciosa; y km 21, y final, Velódromo de Las Mestas.
Con ello, las zonas en las que más se verá afectado el tráfico por el recorrido serán: La Guía, el Rinconín, Puente del Piles, Muro de San Lorenzo, Cimadevilla, zona del Muelle (Rodríguez San Pedro, Marqués de San Esteban), Plaza del Padre Máximo González, El Natahoyo, Moreda, El Molinón y la zona de El Bibio (Torcuato Fernández Miranda, Ezcurdia y Carretera de Villaviciosa).
Restricciones al tráfico por la media maratón
- Se prohibirá el estacionamiento en la avenida de Albert Einstein (zona de salida de la Media Maratón), en la calle Jesús Revuelta y en la calle Rosalía de Castro, así como parcialmente en la calle Pintor Orlando Pelayo.
- El sábado, a las 13:00 horas, quedará cortada al tráfico la calle Albert Einstein, entre Corín Tellado y Justo del Castillo y Quintana, para el montaje de la salida.
- Durante la prueba, se cortará el tráfico en las calles del recorrido con antelación suficiente para garantizar la seguridad de los participantes y no se volverá a abrir hasta que pase el último de ellos y las condiciones de seguridad lo permitan, por lo que no se podrá acceder a las vías afectadas desde garajes y fincas.
Ante cualquier emergencia, la Policía Local de Gijón recomienda ponerse en contacto con ellos a través del 092 o el teléfono 985.18.11.00. Además, y "dada la magnitud de la prueba y el número de participantes", recomiendan no utilizar los vehículos particulares en las zonas afectadas por el recorrido y seguir las instrucciones de los Agentes de Policía Local, Protección Civil y Voluntarios de la Organización destinados a la seguridad del evento.