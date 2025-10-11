La Media Maratón de Gijón vuelve este sábado con novedades: estos son las restricciones al tráfico por la celebración de la carrera

Gijón celebra, este sábado, una de sus pruebas deportivas más reconocidas: la MBA Media Maratón de Gijón 'Villa de Jovellanos', que alcanza su edición número 14, bajo la organización del Patronato Deportivo Municipal y la AD Gijón Atletismo. Lo hace, además, con nueva fecha y nuevo horario: a las 17:30 horas.

La prueba tendrá su salida en la avenida de Albert Einstein y el siguiente recorrido: km 1, avenida de Justo del Castillo y Quintana; km 2, paseo del Doctor Fleming (Puente del Piles); km 3, avenida de El Molinón y Enrique Castro González 'Quini'; km 4, avenida de Justo del Castillo y Quintana (rotonda con la escultura 'Hacia la luz'); km 5, avenida de Justo del Castillo y Quintana; km 6, paseo del Doctor Fleming(Carretera Piles-Infanzón); km 7, Carretera de la Providencia; km 8, Avenida de José García Bernardo (Puente del Piles); km 9, avenida de Rufo García Rendueles; km 10, calles Cabrales, Ventura Álvarez Sala, Melquiades Álvarez y Muelle de Oriente; km 11, calle Rodríguez San Pedro, avenida de José Manuel Palacios, calles Palafox y Mariano Pola; km 12, avenida de Galicia y calles Laboratorios y Chile; km 13, Camino del Cortijo y calle Lloréu; km 14, avenida de José Manuel Palacio; km 15, calles Marqués de San Esteban, Corrida, San Antonio, San Bernardo y Jovellanos; km 16, calles Capua y Eladio Carreño; km 17, avenidas de Rufo García Rendueles y El Molinón; km 18, avenida de Enrique Castro González 'Quini' y Carretera de Villaviciosa; km 19, calle Ezcurdia y avenidas de Castilla y de la Costa; km 20, Carretera y Villaviciosa; y km 21, y final, Velódromo de Las Mestas.

Con ello, las zonas en las que más se verá afectado el tráfico por el recorrido serán: La Guía, el Rinconín, Puente del Piles, Muro de San Lorenzo, Cimadevilla, zona del Muelle (Rodríguez San Pedro, Marqués de San Esteban), Plaza del Padre Máximo González, El Natahoyo, Moreda, El Molinón y la zona de El Bibio (Torcuato Fernández Miranda, Ezcurdia y Carretera de Villaviciosa).

Restricciones al tráfico por la media maratón

Se prohibirá el estacionamiento en la avenida de Albert Einstein (zona de salida de la Media Maratón), en la calle Jesús Revuelta y en la calle Rosalía de Castro, así como parcialmente en la calle Pintor Orlando Pelayo.

El sábado, a las 13:00 horas, quedará cortada al tráfico la calle Albert Einstein, entre Corín Tellado y Justo del Castillo y Quintana, para el montaje de la salida.

Durante la prueba, se cortará el tráfico en las calles del recorrido con antelación suficiente para garantizar la seguridad de los participantes y no se volverá a abrir hasta que pase el último de ellos y las condiciones de seguridad lo permitan, por lo que no se podrá acceder a las vías afectadas desde garajes y fincas.

Ante cualquier emergencia, la Policía Local de Gijón recomienda ponerse en contacto con ellos a través del 092 o el teléfono 985.18.11.00. Además, y "dada la magnitud de la prueba y el número de participantes", recomiendan no utilizar los vehículos particulares en las zonas afectadas por el recorrido y seguir las instrucciones de los Agentes de Policía Local, Protección Civil y Voluntarios de la Organización destinados a la seguridad del evento.