Manu Edelva:Talento, Música y Poesía y una manera y una voz particular, para hacernos entender, las cosas de la vida

Aunque había vivido entre nosotros durante años, lo descubrí en el programa de "Got Talent España" en televisión...

Me he culpado a mí mismo de no haberlo descubierto antes y me puse a la tarea de traerlo a mi rinconcito de la Cope Ribera y darlo a conocer.

Manu aúna Talento, música, poesía en sus canciones y un modo particular de hacerlas suyas...

Así que me he decidido a poner mi granito de arena para que este Tudelano vuele alto... Nuestra alma y nuestro mundo necesitan la sensibilidad de su guitarra y el mensaje de sus letras.

Manu Edelva.

Cantante y compositor.

.

BIOGRAFÍA:

La música llega a su vida a la edad de 15 años en forma de guitarra.

Autodidacta desde ese momento, comienza a escribir canciones poco después.

Tras algunas experiencias en grupos mientras crecía en Tudela (Navarra) y una corta época tocando como solista en locales de la zona, la vida le lleva por otros derroteros, no dejando nunca de hacer música.

Actualmente, en Madrid compartiendo, poco a poco, las canciones que a menudo escuchan sus vecinos.

Puedes escuchar aquí su última composición "Tu Sonrisa"

.

Spotify ➡️ Manu Edelva

Instagram ➡️ @manuedelva