Fundación Carrefour pone sus voluntarios a disposición de Amimet :" Día de la Buena Gente 2025"

Amimet ha sido hoy una de las dos entidades sociales de Navarra que han formado parte del llamado Día de la Gente 2025 que celebra Carrefour y su fundación poniendo la jornada laboral de más de un millar de colaboradores al servicio de las necesidades de más de un centenar de entidades.

Esta iniciativa social de ámbito nacional e impacto local, nació con el objetivo de dar a conocer otras realidades sociales mediante la participación activa de los colaboradores y las colaboradoras de la compañía en diferentes proyectos sociales.

En el caso de Amimet, hoy los voluntarios han pintado varios armarios y bancos de las instalaciones de la entidad, acompañando en la tarea a las personas usuarias de los programas Campo de Colores y Centro Ocupacional Traslapuente, que cuentan con la financiación Gobierno de Navarra y de Acción Social de Caja Rural de Navarra. Ambos proyectos hacen hincapié en la consecución de la plena integración y participación de las personas con discapacidad en la Ribera favoreciendo iniciativas que inciden en la salud mental, la formación y el empleo.

El Día de la Buena Gente se centra en pintar y acondicionar estancias, subsanar pequeños desperfectos y acondicionar zonas de terapia u ocio, con la intención de contribuir a la creación y mantenimiento de entornos adaptados a las necesidades de las personas usuarias de las propias entidades sociales. Para ello, además de la jornada laboral de los colaboradores participantes, Carrefour ha donado el equipamiento y las herramientas necesarias para llevar a cabo la intervención.