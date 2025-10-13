Encuentro de las mujeres rurales en Marcilla: "La mujer Rural Navarra sostiene la vida y el territorio"
¡Todo listo para el gran Encuentro Rural por la Igualdad y la Conciliación! Marcilla – 15 de octubre
Javier Pérez-Nievas
Tudela - Publicado el
1 min lectura
¡Todo listo para el gran Encuentro Rural por la Igualdad y la Conciliación! Marcilla – 15 de octubre Desde las 10:45 h, con energía, alegría y mucho corazón
¿Qué te espera?
Ponencia marco inspiradoras Mujeres emprendedoras rurales Entrega del Premio Mujer Rural de Navarra – 18.ª edición Espacios para compartir, aprender y emocionarse Este Encuentro es tuyo, mujer rural. Tu esfuerzo, tu voz y tu historia merecen ser celebrados.
Ven, participa, y forma parte de este homenaje a quienes sostienen la vida y el territorio. ¡No te lo cuenten, vívelo!
Te esperamos con los brazos abiertos. #MujeresRurales #EncuentroRuralMarcilla #15Octubre #OrgulloRural #NavarraRural #NosotrasSomosTerritorio #ProgramaEnMarcha
Escucha en directo
COPE TUDELA
"Todo puede descarrilar, pero habrá que jugar partido a partido, porque después de la entrega de los rehenes habrá que desarmar a Hamás"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h