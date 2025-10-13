COPE
Encuentro de las mujeres rurales en Marcilla: "La mujer Rural Navarra sostiene la vida y el territorio"

¡Todo listo para el gran Encuentro Rural por la Igualdad y la Conciliación! Marcilla – 15 de octubre

 ¡Todo listo para el gran Encuentro Rural por la Igualdad y la Conciliación! Marcilla – 15 de octubre Desde las 10:45 h, con energía, alegría y mucho corazón 

¿Qué te espera? 

Ponencia marco inspiradoras Mujeres emprendedoras rurales Entrega del Premio Mujer Rural de Navarra – 18.ª edición Espacios para compartir, aprender y emocionarse Este Encuentro es tuyo, mujer rural. Tu esfuerzo, tu voz y tu historia merecen ser celebrados. 

Ven, participa, y forma parte de este homenaje a quienes sostienen la vida y el territorio. ¡No te lo cuenten, vívelo! 

Te esperamos con los brazos abiertos. #MujeresRurales #EncuentroRuralMarcilla #15Octubre #OrgulloRural #NavarraRural #NosotrasSomosTerritorio #ProgramaEnMarcha  

