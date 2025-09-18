COPE
Podcasts
Tudela
Tudela

El desencanto con el TAV, el canal de navarra, la sanidad y otros asuntos Tudelanos con Alejandro Toquero

Entrevista con el alcalde de Tudela

a
00:00
Descargar

Alejandro Toquero

Javier Pérez-Nievas

Tudela - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Escucha en directo

En Directo COPE TUDELA

COPE TUDELA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 18 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking