Valle de Guesalaz, en la Merindad de Estella en 'Conociendo Navarra'

Hoy ponemos rumbo al valle de Guesalaz, en la Merindad de Estella, para muchos el valle del pantano de Alloz. Hoy vamos a conocer algunos de los encantos del valle. ¿Por dónde vamos a empezar?

Creo que es interesante comentar de donde proviene el nombre, parece estar claro que está relacionado con la palabra en euskera gezal o gesal que significa agua salada. No en vano, el principal curso fluvial del valle recibe actualmente el nombre de Río Salado, debido precisamente a su elevada salinidad. La segunda parte del topónimo no está tan clara algunos sugieren que una etimología bastante plausible basada en la expresión gesal lats, que significa en lengua vasca arroyo de agua salada.

Como bien has dicho, el valle lo forman 15 pueblos que están rodeados por los verdes montes de Andía, Etxauri y Guirguillano y en el centro como si del lago de un parque se tratara está el pantano de Alloz.

Y hay que decir que en este valle se produjo una de las batallas más importantes de la época de la reconquista, la batalla de Valdejunquera que se desarrolló entre Muez y Salinas de Oro en la que las fuerzas conjuntas de nuestro rey Sancho Garces y el rey leones Ordoño II fueron derrotadas por Abderraman III.

El pantano de Alloz, que tantos quebraderos de cabeza les ha dado por la cantidad de personas que acuden en época veraniega.

El Embalse de Alloz, situado entre los valles de Yerri y Guesalaz, es uno de los más importantes de Navarra, un mar de aguas salinas alimentado por los ríos Salado y Ubagua. Tiene un rico y cuidado ecosistema y unas aguas de intenso azul turquesa calificadas como “excelentes”.

Como has comentado, acude una gran cantidad de personas a partir de esta época del año porque además de hacer alguna actividad deportiva relacionada con el agua también tiene preparadas zonas de esparcimiento y acondicionadas para el baño. Para controlar los aforos se habilitaron dos parking en el entorno.

Además en el pantano tiene su sede la escuela Navarra de vela y organiza cursos y actividades, y en esta época se lleva a cabo la semana azul o de vela con los centros escolares, una semana que si las cosas no han cambiado, que me imagino que no, seguirá estando fenomenal, yo tengo muy buen recuerdo de aquella semana en Alloz hace ya…

Antes de centrarnos en las localidades del valle y lo que podemos encontrarnos en ellas, en este valle tenemos cantidad de posibilidades en torno a la naturaleza.

El Valle de Guesálaz cuenta con una extensa red de caminos rurales aptos para el paseo a pie, en bici o a caballo. Para los amantes de la montaña hay diversos recorridos que ofrecen el disfrute de maravillosos paisajes. Estos pueden ser algunos: Recorridos por los barrancos de Burón y Lezaia, en Guembe, o el de Otsanzulo o del Infierno, entre Arguiñano e Iturgoyen; Subida a la Trinidad desde Iturgoyen; u otras posibilidades que nos ofece Urbasa-Andia.

Si nos centramos en las localidades del valle, ¿qué no debemos de perdernos?

La verdad que el valle de Guesalaz sorprende porque siendo tan pocos habitantes son tantos pueblos y hay historias super interesantes, por ejemplo has nombrado el palacio de Viguria, está en la localidad del mismo nombre y también es conocido como el palacio del Marqués de Montehermoso, data del siglo XVII y se ha dicho de este palacio que es el mayor exponente de arquitectura civil de la Merindad de Estella. Es uno de los solares de nobleza más antiguos de Navarra y consta que a inicios del siglo XVII sus señores consiguieron de la corona diferentes exenciones y privilegios, es conocido como el del Marques de Montehermoso porque en el siglo XVIII paso a sus manos.

Pero si hablamos de Viguria hay que decir que algunos escritos, como por ejemplo la Cronica del Principe de Viana se sitúa a Iñigo Arista como oriundo de Viguria, hijo del señor de Abarzuza y de Viguría.

Si nos trasladamos hacia el presente y vamos a la localidad de Irurre nos encontramos con la casa-museo de Henri Lenaerts un escultor belga que en la década de los 70 tras un viaje a la India decidió instalarse junto a su mujer en esta pequeña localidad en una casa del siglo XVII. El extenso jardín de su casa, de 1.500m2, se ha convertido en un museo al aire libre en homenaje a su mujer, donde 22 esculturas en bronce de estilo figurativo, ordenadas de forma cronológica y temática, se integran a la perfección en este espacio natural invitando a un apacible paseo.

Por último, retrocedemos en el tiempo otra vez y nos embullimos en plena edad media, en concreto al siglo XII en la localidad de Garisoain en donde se alza una de las iglesias románicas más encantadoras de la zona.

Aunque fue construida en el siglo XII, su aspecto actual se debe a las reformas tardogóticas a las que tuvo que someterse en el siglo XVI a causa de un incendio accidental tras el cual sólo quedaron los muros de la antigua nave, la portada y el ábside. Fueron los vecinos los que sufragaron durante dos siglos los gastos de la restauración y gracias a ello se reservaron el derecho de patronazgo sobre la iglesia y tenían derecho a nombrar al abad.